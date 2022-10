Detienen en el barrio de Zorrotza de Bilbao a la autora del robo del bebé en el Hospital de Basurto

La Ertzaintza ha arrestado esta mañana en el barrio de Zorrotza en Bilbao a la mujer de 24 años que presuntamente secuestró anoche a un recién nacido en el Hospital de Basurto. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha confirmado que el desenlace ha sido "enormemente positivo" y ha destacado el operativo puesto en marcha por la Ertzaintza y la Policía Local, que "no han dormido y han estado volcados" y que ha finalizado con éxito en "tiempo récord".

Erkoreka también ha considerado muy positiva la "colaboración ciudadana y las fuentes de la Ertzaintza" para su detención y ha explicado que se ha producido cuando la mujer estaba en compañía de una amiga en una plaza del barrio de Zorrotza en "estado de agitación". Ha señalado que la detenida se encuentra ahora en una comisaría de Bilbao donde declarará antes de ser puesta a disposición judicial. El consejero de Seguridad no ha podido confirmar si la presunta autora del secuestro tiene antecedentes aunque no le constan "antecedentes penales" y de momento no puede confirmar el móvil del secuestro y afirma que la Ertzaintza trabaja con "varias hipótesis".



Tras el arresto, efectivos policiales han acudido al domicilio de la arrestada en el barrio de Santutxu para efectuar el registro de ese piso.



Al parecer, la presunta raptora, una joven de 24 años que había comentado a conocidos de su barrio que estaba embarazada y que había comprado ropa y una silla de bebé, ha dejado al recién nacido en un felpudo del octavo piso del portal 26 de la plaza de El Carmen, ha tocado al timbre y ha huido.



El bebé, en aparente buen estado de salud, ha sido evacuado en ambulancia al hospital donde ya ha sido entregado a sus padres, ha confirmado la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui.