LaLiga asegura "avances positivos" para que el Johan Cruyff pueda albergar el Barcelona-Valencia

LaLiga considera que el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, con un aforo de 6.000 espectadores, "presenta avances positivos" de cara a la disputa del Barça-Valencia del 14 de septiembre en la cuarta jornada del campeonato, aunque "la confirmación definitiva está pendiente de verificación de todas las condiciones requeridas".

Según LaLiga, "en este momento se están realizando auditorías y revisiones técnicas que continuarán durante la próxima semana". Añade que "ante las informaciones publicadas en sentido contrario, queremos aclarar que todavía no se ha aprobado oficialmente el cambio de sede para el partido Barcelona–Valencia".

El viernes, fuentes conocedoras del proceso informaron a EFE que LaLiga había aceptado el Estadio Johan Cruyff, ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero que el club catalán deberá efectuar ciertas adecuaciones en el estadio, como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su correcto funcionamiento.

El cambio de sede se debe a que el estadio Spotify Camp Nou no ha recibido todavía autorización para que el Barcelona pueda jugar en su histórico recinto tras su reforma.

Mientras carece de permiso para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, la entidad ha cerrado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el campo del barrio de Les Corts no esté operativo.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

Sin embargo, el recinto de Montjuïc no estará disponible para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones para el encuentro frente al Valencia.