Detenido un joven en Bilbao tras asestar varios navajazos a otro hombre con el que había tenido un desencuentro anterior

Un joven de 18 años fue detenido este pasado jueves por la noche por un intento de homicidio en el barrio de Abando, de Bilbao, tras asestar varios navajazos a una persona con la que había tenido algún desencuentro anterior.

Los hechos se produjeron pasadas las nueve de la noche, cuando la víctima y el agresor, que ya se conocían por haber tenido algún desencuentro anterior, se encontraron en la calle. El detenido arremetió contra el contrincante a navajazos, ocasionándole cortes en el cuello, tórax y otras partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en principio, con heridas que no revestían gravedad.

El presunto autor de la agresión fue retenido por varios viandantes y los recursos policiales personados en el lugar procedieron a su detención, para acusarle de un delito de intento de homicidio. Además, el arma utilizada fue localizada en un contenedor. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial este viernes.

El alcalde de Bilbao, en declaraciones a los medios, ha señalado que la seguridad es un "tema que preocupa" al consistorio. "Es nuestra mayor preocupación y ocupación", ha añadido.

"Quien lleva una navaja es porque está dispuesto a usarla, por eso es muy importante actuar con carácter preventivo. Las identificaciones son una labor muy importante de la policía, por eso pedimos que se nos deje trabajar en ese ámbito". "La eficacia policial está siendo muy alta", ha añadido, algo relevante para conseguir trasladar el mensaje de que en Bilbao "te detienen, te juzgan y te condenan".

DOS AGRESIONES SEXUALES

Del mismo modo, este pasado miércoles por la tarde, la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, detuvo a un joven de 22 años por la comisión de dos delitos contra la libertad sexual en Bilbao y Basauri, además de por intento de robo con violencia de un teléfono móvil a una mujer y lesiones al hombre que trataba de ayudar a la víctima en la capital vizcaína. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.