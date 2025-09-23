Asesinato en Bilbao: ya son tres los detenidos por el homicidio con arma blanca del joven de 21 años el pasado domingo

La Ertzaintza ha detenido ya a tres personas por su presunta implicación en el homicidio del joven de 21 años, de origen marroquí, que había sido agredido con arma blanca en la calle Fika de Bilbao en la mañana del pasado domingo.

La primera detención se realizó en Bilbao, la segunda en Getxo y la tercera también en la capital vizcaína tras entregarse esta persona.

Los tres detenidos son hombres de origen latinoamericano y tienen 31, 21 y 28 años, respectivamente. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación.

Los hechos ocurrieron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo, cuando se solicitó la presencia policial en la calle Fika del barrio de Solokoetxe, al haberse producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un joven con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

encuentro casual

Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza, ha informado de que todo se debió a una pelea tras un encuentro casual entre dos grupos de jóvenes que no se conocían.

Aunque no se descartan más detenciones, parece que los arrestados son los únicos participantes en un homicidio en el que se empleó un cuchillo de casa.

Los tres detenidos se encuentran en la Ertzain-Etxea de Deusto, a la espera de pasar ante la autoridad judicial.