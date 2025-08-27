Cuatro de cada diez trabajadores vascos cambiarían de empleo... incluso sin tener otra oferta

El VI Informe sobre Intención de cambio de empleo de la plataforma de empleo Infojobs presenta varios datos interesantes. Entre ellos, el hecho de que hasta cuatro de cada diez trabajadores vascos confiesan que cambiarían de empleo, incluso sin tener otra oferta.

El informe señala que un 10% de los profesionales vascos piensa en cambiar de trabajo en el próximo año, frente al 15% que se registra en el conjunto de España. Del mismo modo, los hombres muestran una mayor predisposición que las mujeres a dejar su empleo sin otra oferta (43% frente a 37,5%).

El principal motivo para cambiar de empleo es el salario (41%), seguido de la mejora de condiciones para conciliar la vida laboral y profesional (30%) y el poder compaginar la vida personal y profesional (28% frente al 23% registrado a nivel nacional), apunta el informe.

cuatro puntos porcentuales menos que la media nacional

En el País Vasco, el 40% de los profesionales estarían dispuestos a dejar su trabajo sin contar con otra oferta, cuatro puntos porcentuales menos que la media nacional. De estos, un 17% afirma no estar preocupado si no lo encadena con otro empleo; el 15% buscarían de forma selectiva y tomándose su tiempo; y el 8% lo haría de manera inmediata.

En contraposición, el 60% de los trabajadores vascos mantiene una actitud conservadora, pues solo se plantearía un cambio laboral con una nueva oportunidad asegurada.

Por género, los hombres en Euskadi están más dispuestos, con el 43%, a dejar su empleo sin tener otro, con respecto a las mujeres, quienes solo lo harían en un 37,5%. De esta forma, el 57% de los hombres confirman que no dejarían su empleo sin tener otra oferta cerrada, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje asciende hasta el 62,5%.

Además, tres de cada diez trabajadores vascos cambiarían de empleo por poder compaginar la vida personal y profesional, frente al 23% registrado a nivel estatal.