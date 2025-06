De las células al cosmos: Sara García, astronauta e investigadora, premiada por RockFM

La actitud rockera no siempre lleva guitarra. A veces, se pone bata de laboratorio y mira hacia el cielo. Sara García Alonso, científica e investigadora del cáncer, es también la primera mujer española seleccionada como astronauta en la reserva de la Agencia Espacial Europea. Este lunes 9 de junio recibirá en Bilbao uno de los Premios Actitud RockFM, en una gala que se celebrará en el Museo Guggenheim. La radio musical reconoce así su espíritu valiente, su trayectoria y su capacidad para inspirar desde el conocimiento.

Una carrera entre células y estrellas

Doctora cum laude en Biología Molecular, García lidera en la actualidad un proyecto que busca nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas y de pulmón. Pero su ambición científica dio un salto de órbita cuando fue elegida por la ESA como astronauta en reserva, tras superar un proceso de selección al que se presentaron más de 22.000 personas en toda Europa.

Museo Guggenheim y RockFM

“Cuando encontré esa conexión fue cuando realmente me animé a juntar mis dos pasiones”

Sin fecha, pero con los pies fuera de la Tierra

De momento no hay misión asignada, pero Sara ya entrena cada año con el resto de astronautas en reserva. Formación teórica y práctica intensiva, dinámicas de equipo, supervivencia en mar y montaña, todo para estar preparada si llega la oportunidad.

Lo que más respeto le da, reconoce, no es el espacio sino la carga simbólica y profesional de ser la encargada de llevar a cabo experimentos ideados por decenas de personas.

“Si surge esta misión, voy con experimentos científicos que han preparado muchos profesionales. Esa responsabilidad es lo que más respeto me infunde.”

Astronautas entrenando

Premio inesperado, pero muy suyo

Sara García comparte el cartel de los Premios Actitud RockFM con músicos y creadores, pero no se siente ajena al espíritu del rock. “Me llegan a decir que el Pirata me van a dar este premio y no me lo creo, yo que lo escuchaba al ir a la universidad”, bromeaba en la entrevista. El rock forma parte de su ADN desde la infancia, asegura. De hecho, su recién publicado libro Órbitas, donde cada capítulo lleva una playlist, lo deja claro desde la primera página: “Amarás el rock sobre todas las cosas”.