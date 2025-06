Los cuidados paliativos, una especialidad que practican "héroes sin capa" con escasa formación: "La atención digna hasta el final de la vida es un derecho"

España mejora ligeramente en cuidados paliativos, según recoge el último informe de 'Atlas Cuidados Paliativos Europa 2025', aunque queda mucho camino por recorrer. De hecho, es un debate que se ha vuelto a poner encima de la mesa esta semana, en la que hemos conocido la amonestación que ha recibido un pediatra de Bilbao por cuidar a una niña en la etapa final de su vida fuera de su jornada laboral.

Y es que en España solo tienen acceso a estos cuidados al final de su vida cuatro de cada diez pacientes que lo precisan. Uno de los que han participado en la elaboración del informe es Carlos Centeno, especialista en cuidados paliativos de la Clínica Universidad de Navarra.

En 'La Linterna de la Iglesia', el doctor ha remarcado que esta unidad paliativa consiste en “cuidar a alguien de manera especial” con el fin de aliviar y dignificar su sufrimiento. “No es poner una inyección para que no se entere y ya está, es un modo especial de atender a quien tiene necesidades especiales y enfrentan una situación de gravedad que compromete su vida”.

Carlos Centeno, sobre los médicos de paliativos: "Son héroes sin capa"

A juicio de Carlos Centeno, los cuidados paliativos salen adelante en España en buena medida gracias a “héroes sin capa”, como ha definido a los profesionales sanitarios que acompañan a estos pacientes “sin protagonismo” y en muchos casos con escasa formación.

“En España para hacer esto hay que ser un poco héroe. Nos formamos solos con nuestros medios porque no hay un proceso de especialización que nos permita conseguir formación avanzada, trabajamos sin reconocimiento como si fuera medicina de tercera”, ha lamentado el profesional de la Clínica Universidad de Navarra.

Para Carlos Centeno, nuestro país cuenta en su sistema de salud con médicos y enfermeras que cuidan a los pacientes en estado grave con gran humanidad, pero no es suficiente para acompañarles.

“Nos encontramos con profesionales compasivos y empáticos pero no basta eso para hacer cuidados paliativos. Necesitamos tener más formación”, ha insistido.

La buena noticia es que de manera progresiva los cuidados paliativos se van extendiendo en los distintos territorios, aunque avanza a dos velocidades según la comunidad autónoma. “Sería raro no encontrar en las ciudades españolas un equipo de cuidados paliativos que trabajen en un hospital o servicios de atención domiciliaria. Hay programas interesantes que España encabeza en la atención de cuidados paliativos en niños gracias a un grupo de personas y el apoyo de instituciones privadas”, ha subrayado.

“España tiene la mitad de los servicios de cuidados paliativos que necesitaría"

En cualquier caso, queda mucho camino de recorrer, como recoge el informe de 'Atlas Cuidados Paliativos Europa 2025', que revela que algunos países europeos disponen con el doble de servicios en este campo que España.

En este sentido, el doctor Carlos Centeno ha advertido que España apuesta desde la clase política por leyes contrarias a la vida.

“España tiene la mitad de los servicios de cuidados paliativos que necesitaría. En políticas sanitarias no vamos bien porque hubo estrategia nacional de cuidados paliativos, pero ahora no hay estrategia actualizada. Tampoco hay una ley de cuidados paliativos. Vemos leyes que reconocen lo que algunos dicen es un derecho, y lo que realmente es un derecho es tener una atención digna hasta el final de su vida. Hay una ley de eutanasia pero no de cuidados paliativos”, ha lamentado.