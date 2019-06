Cáritas Vitoria atendió a 17.697 personas en 2018, menos que el año anterior porque quedan “descartados”

En 2018 Cáritas atendió a 5.899 familias, en total de17.697 personas, que en su inmensa mayoría eran mujeres, un 67%, e inmigrantes. Llama la atención que el 51% tenía trabajo y que el 23% eran españoles, una cifra esta última que va en aumento porque la red de apoyo del autóctono se ha agotado, la solidaridad se cansa. El año pasado se redujo el número de personas atendidas por Cáritas Vitoria pero creció la exclusión. El empleo precario no es ya garantía de cohesión social ni asegura una vivienda digna. Las ayudas económicas como la RGI son insuficientes para la inclusión social y muchos colectivos, como los parados de larga duración, quedan “descartados” del sistema. Esta es la reflexión que ha realizado el secretario general de la organización diocesana vitoriana, Ramón Ibeas, quien ha advertido que “la Euskadi 4.0” no es el único reto de la comunidad vasca, también lo es “la inclusión” de quienes tienen mayores dificultades. Y es que según un estudio que está elaborando Cáritas, en nuestra comunidad hay un “16% de vascos que no encuentran sitio en su país”.

Elizalde pide ayudar al inmigrante

El obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, ha hecho un llamamiento especial a facilitar el acceso a la vivienda a los inmigrantes. Ha explicado que son muchos los que le han hecho llegar la dificultad que encuentran para alquilar un piso ante mensualidades o fianzas astronómicas. “La iglesia no puede mirar para otro lado”, ha señalado Elizalde, quien ha pedido a los cristianos con pisos vacíos que ayuden a paliar esta situación como ya ha hecho la Diócesis de Vitoria con las viviendas de las que dispone en sus parroquias.

Respuesta económica y formativa

En los despachos de acogida de Cáritas Vitoria se ofrecieron 1.667 apoyos económicos por valor de 87.452 euros. Y se llevaron a cabo 7.126 acciones formativas. El gasto total de apoyos económicos, también para becas de inserción laboral o mantenimiento de la vivienda, ascendieron a 474.592 euros. El servicio de intermediación laboral gestionó 421 ofertas. En 2018 hubo 1.475 socios y 888 voluntarios. Los ingresos ascendieron a 2.388.423 euros.

Procesión del Corpus Christi

El domingo 23 de junio se celebra la solemnidad del Corpus Christi, una celebración que coincide con el Día de la Caridad en el que Cáritas presenta su campaña “Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”. En Vitoria se celebrará a mediodía en la Catedral María Inmaculada desde la que partirá una procesión a las 13 horas por el centro de la ciudad con regreso al templo por la Calle Prado.