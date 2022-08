El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia suministrará durante las próximas semanas, y posiblemente hasta mediados de octubre, agua potable trasportada en barco a las poblaciones de Bermeo, Mundaka, Sukarrieta y Busturia, una medida inédita para esta entidad con la que espera llevar 2.300 metros cúbicos de agua al día a esta comarca vizcaína afectada por la sequía.



El buque cisterna, con una capacidad para 4.000 metros cúbicos en cada viaje, realizará los trayectos entre el puerto de Bilbao (Santurtzi) y Bermeo.



Antes de transportar la primera carga, estos días se están realizando maniobras de ajuste técnico y control consistentes en asegurar que la tubería de llenado en el puerto de Bilbao se acopla perfectamente al depósito del barco, así como con el de salida en el puerto de Bermeo, y se conecta a la red a través del bombeo expresamente construido para esta función, según ha informado este lunes el Consorcio.



Ha indicado que el barco estará operativo previsiblemente hasta mediados de octubre –dependiendo de las circunstancias y la necesidad–, y realizará "los trayectos que resulten viables de acuerdo a las posibilidades del ciclo que corresponde al régimen de carga, trayecto de ida, descarga y trayecto de vuelta, con una estimación inicial de aporte neto de aproximadamente 2.000 m3/día, lo cual aportará 23 litros/segundo".



El transporte de agua en barco a los sistemas de abastecimiento de Busturia y Bermeo, que abastecen a las poblaciones de Bermeo, Mundaka, Sukarrieta y Busturia, reducirá las necesidades actuales de abastecimiento de esta zona procedentes desde el sistema de Gernika, por lo que éste último también se verá beneficiado por la actuación, según el Consorcio.



Esta medida "excepcional y coyuntural, sin precedentes en el ámbito de gestión del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia", viene a reforzar otras adoptadas en semanas anteriores, ya que la situación de los cauces de los que se abastece la comarca, en la que viven unas 45.000 personas, "ha empeorado en los últimos días al no haber habido precipitaciones suficientes como para revertir la situación actual de emergencia, unido a la acumulación de jornadas de altas temperaturas".



El Consorcio ha destacado que las circunstancias "exigen medidas en la misma proporción", por lo que, además de continuar con las limitaciones vigentes desde el 19 de julio en la comarca, se van a "disminuir sensiblemente las presiones del servicio durante la noche –de 00:00 a 06:00 horas–, para incrementar los ahorros de agua en el suministro".



Ha precisado que el "déficit de agua histórico" de la comarca, que el Plan de Acción Territorial para la Reserva del Urdaibai (PAT) cifró en 100 litros por segundo, ha obligado a poner en marcha en los últimos meses un "complejo Programa de Gestión de la Oferta para activar nuevas captaciones y blindar todo el recurso disponible".



Sin embargo, ha añadido, la inmediatez de los meses estivales ha requerido medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de agua a la población "sin poner en riesgo los caudales ecológicos de los ríos de Busturialdea", de los que se abastece principalmente la comarca, y que a finales de junio "se acercaba a la situación de prealerta".



Desde mediados de julio la situación pasó ya a la fase de alerta, por lo que en todos los municipios de Busturialdea se establecieron restricciones como la clausura de las fuentes municipales que no sean de botón, la prohibición de regar parques y huertas, reducir a lo imprescindible el baldeo de calles o la prohibición de llenar o reponer las piscinas privadas y el lavado de vehículos, superficies o plazoletas privadas.



Vista la necesidad de seguir reforzando el sistema con nuevas soluciones que incorporen agua al sistema, el Consorcio ha tramitado con carácter de urgencia la licitación del servicio del barco cisterna.



El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia aprobó a finales del pasado año la incorporación en la entidad del Consorcio de Aguas de Busturialdea (CAB), integrado por 16 municipios.



La conexión de esta comarca al suministro proveniente del Sistema Zadorra mediante una tubería de 15 kilómetros es la "solución definitiva" para compensar el déficit de agua en la zona en los meses estivales, aunque se trata de un proyecto de "gran envergadura y complejidad técnica, que requerirá de una inversión económica y temporal importantes" y no se espera hasta dentro de varios años.



El Consorcio invertirá 44,3 millones de euros en las soluciones coyunturales extraordinarias para asegurar el abastecimiento a Busturialdea, lo que incluye la renovación de la conducción Golako y la conexión del Sistema Forua-Murueta al Sistema Gernika, nuevas captaciones del monte Oiz y un nuevo depósito en Gernika, todo ello cifrado en aproximadamente 10 millones de euros.



Todas las medidas y proyectos se han "compartido" con los ayuntamientos de la zona y la Agencia Vasca del Agua.