Bilbao se “inundará” durante tres días para concienciar sobre el cambio climático

La subida del nivel del mar y del calentamiento del agua no son hipótesis. Son cambios tangibles que ya superan las previsiones. Para concienciar sobre los riesgos ciertos de la preocupante deriva climática Bilbao se sumergirá bajo el agua en la explanada del Itsasmuseum-Museo Marítimo de Bilbao.

Se trata de una experiencia única creada por el artista neerlandés Daan Roosegaarde, que llega a la ciudad durante tres noches, del 18 al 20 de septiembre. La instalación, un mágico juego de luces LED y de lentes ópticas, se podrá visitar de forma gratuita de 21:30 a doce de la noche.

La ría de Bilbao

Diversión y reflexión

La directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, ha detallado en COPE que es “un espectáculo que combina arte y tecnología, de una gran belleza”. “Lo que queremos es que se disfrute, pero también se conciencie en torno a este calentamiento global y al cambio climático”.

Bajo el nombre de Waterlicht (luz de agua), la impactante obra llega a Euskadi tras embelesar a ciudades como Ámsterdam, Dubái, París o Nueva York. A la capital vizcaína llega de la mano de BBK, como parte de su programación especial por los diez años de su fundación bancaria.

Momento del espectáculo de luz

pasar a la acción

“Es un espectáculo continuo, no necesitas ir al inicio”, explica Sarasola. Para disfrutarlo tampoco hace falta realizar ninguna inscripción previa.

El artista ha descrito su obra como un activador para un futuro mejor y Sarasola secunda esa reflexión, ya que el arte “interpela a todos y las grandes obras provocan emociones colectivas”.

“Eso muchas veces hace que pensemos y y nos llama a la acción. Ese toque de atención es bueno para que cambiemos en algún sentido nuestros hábitos y seamos un poquito más sostenibles”.

De cara a la década que cumple la Obra Social de BBK avanza "faltan todavía alguna sorpresa".