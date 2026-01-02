La oposición marca la vivienda como uno de los grandes retos de Huesca para 2026

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Huesca —PSOE, VOX y el concejal no adscrito, Antonio Laborda— han coincidido en señalar la vivienda como uno de los grandes retos a los que la ciudad debe empezar a dar solución de cara al horizonte de 2026. Esta preocupación compartida se ha convertido en el eje de sus demandas, aunque cada grupo la aborda desde sus propias prioridades, que van desde la creación de vivienda asequible hasta la retención de talento joven.

Una “cuestión prioritaria” para el PSOE

Desde el PSOE, su portavoz, Silvia Salazar, ha calificado la necesidad de actuar en materia de vivienda como una cuestión “muy importante”. Salazar ha sido contundente al afirmar que “es importantísimo actuar en el tema de la vivienda e ir hacia una vivienda asequible”. Además, ha puesto sobre la mesa otras cuestiones urbanísticas pendientes, como la situación de la avenida Martínez de Velasco o el cumplimiento de los acuerdos plenarios para las calles Lanuza, Ainsa y el pasaje Avellanas, advirtiendo del riesgo de que no se ejecuten si dependen de los remanentes.

Es importantísimo actuar en el tema de la vivienda e ir hacia una vivienda asequible” Silvia Salazar Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca

El PSOE también ha puesto el foco en la situación de los barrios, que considera “abandonados” por el equipo de gobierno. En este sentido, reclaman un plan de asfaltado urgente. “Es muy necesario un plan de asfaltado y es que ellos se centran mucho en el centro de la ciudad, pero a los barrios los tienen abandonados”, ha criticado Salazar, quien ha recordado las recientes protestas ciudadanas, “algo que no se había visto nunca hasta hace unos días”.

VOX vincula vivienda y futuro para los jóvenes

Por su parte, el portavoz de VOX, José Luis Rubió, ha identificado la falta de vivienda y su encarecimiento como uno de los mayores problemas de la ciudad, una situación que, según él, afecta directamente a la juventud y a sus posibilidades de permanecer en Huesca. “Hay que empezar a solucionar el tema de la vivienda y nosotros vamos a presentar propuestas para la sustitución de la propiedad”, ha anunciado Rubió, recordando que su grupo ya pidió en los presupuestos una partida para afrontar la gestión de solares vacíos.

La juventud en Huesca está abandonada, no tiene futuro y tiene que salir de Huesca” José Luis Rubió Portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca

Rubió ha sido especialmente crítico con la situación de los jóvenes. “La juventud en Huesca está abandonada, no tiene futuro y tiene que salir de Huesca, tanto para el ocio, como para poder vivir de forma independiente como para poder trabajar”, ha sentenciado. Junto a la vivienda, VOX ha señalado otros retos para 2026, como una “correcta gestión económica” de los recursos municipales y un mantenimiento adecuado de la ciudad para reactivar la economía.

Crecimiento, estudiantes y el reto del Seminario

El concejal no adscrito, Antonio Laborda, ha enmarcado la necesidad de más vivienda en una estrategia de crecimiento empresarial, especialmente tras la llegada de Amazon, y de fortalecimiento del Campus de Huesca. Laborda considera fundamental disponer de oferta residencial para atraer nuevas empresas y ha celebrado la implantación del nuevo grado en Farmacia como un paso en la dirección correcta para captar estudiantes.

“Creo que en la ciudad, el Gobierno de Aragón debería hacer más vivienda de protección oficial" Antonio Laborda Concejal no adscrito del Ayuntamiento de Huesca

Una de sus propuestas más concretas se centra en el edificio del Seminario, para el que pide una solución definitiva. “Creo que en la ciudad, el Gobierno de Aragón debería hacer más vivienda de protección oficial y al mismo tiempo hay que dar solución al edificio del Seminario”, ha manifestado. Laborda ha propuesto reformar una parte del inmueble para crear pisos para estudiantes, liberando así otras viviendas en la ciudad, y remodelar el resto del edificio.

Este debate sobre la vivienda se suma a otros proyectos pendientes en Huesca de cara a los próximos años, como el esperado regreso de los vecinos de la plaza Santa Clara, la reforma del centro, la rehabilitación del Casino, la apertura del yacimiento del Círculo Católico o la renaturalización del río Isuela.