Bilbao, epicentro del cine fantástico

El Festival de Cine Fantástico – FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, arranca hoy su 31ª edición, que se prolongará hasta el sábado 10 de mayo.

FANT inaugurará su actual edición en el Teatro Campos Eliseos con el estreno en España de la nueva película del director Babak Anvar: “Hallow road”, tras su paso por el festival SXSW de Austin. Se trata de un thriller psicológico protagonizado, entre otros, por Rosamund Pike y Matthew Rhys. El reconocido director británico-iraní (“Under the shadows”, “I Came By”) presentará el largometraje en la gala de apertura.

Posteriormente, a las 22:30 horas, se proyectarán los 10 cortos de FANT LABURREAN-EUSKAL FILMAK.

Por su parte, la película “Timestalker”, de la directora y Premio Estrella del Fantástico Alice Lowe, es la elegida para la clausura del Festival en la Sala BBK.

SECCION OFICIAL DEL FANT 2025

La Sección Oficial a concurso de Festival de cine Fantástico presenta de nuevo una programación diversa y variada en cuanto a subgéneros y países de origen de las cintas se refiere. Las 19 películas seleccionadas se proyectarán en el auditorio de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao y en los cines Golem Alhóndiga.

Este año participan en esta sección las siguientes cintas: “1978” (Argentina, 2024) dirigida por Nicolás Onetti, Luciano Onetti; “Animale” (Francia, 2024) de Emma Benestan; “Breve historia de una familia” (China, 2024) del cineasta Jianjie Lin; “Chainsaws were singing” (Estonia, 2025) de Sander Maran; “Death is a problem for living” (Finlandia, 2023) dirigida por Teemu Nikki; “Desert road” (EE.UU., 2024) de Shannon Triplett; “Espantaho” (Filipinas, 2024) del cineasta Chito Roño; “El instinto” (España, 2024) de Juan Albarracín; “Freewaka” (Irlanda, 2024) dirigida por Aislinn Clarke; “Gatillero” (Argentina, 2025) de Cris Tapia Marchiori; “Giro final” (España, 2024) con dirección de Norberto Ramos del Val; “Idilia” (España, 2025) de Javier Canales Sepúlveda y José Taltavull Sepúlveda; “Infinite summer” (España, 2024) dirigida por Miguel Llansó; “Krazy house” (Países Bajos, 2024) de Steffen Haars y Flip Van der Kuil; “Mads” (Francia, 2024) del cineasta David Moreau; “La nuit se traîne” (Bélgica-Francia, 2024) dirigida por Michiel Blanchart; “Pig that survived foot-and -mouth disease” (Corea del Sur, 2024) de Hur Bum-wook; “The roundup: punishment” (Corea del Sur, 2024) de Heo Myeong-haen; y “The silent planet” (Canadá. 2024) del cineasta Jeffrey St Jules.

Estos largometrajes optarán a los premios FANT 2025 al Mejor Largometraje y a los premios al Mejor Guion (concedido por la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak) y a la Dirección más innovadora (concedido por el Cineclub FAS).