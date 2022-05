Bilbao arranca la construcción del "Hub de descarbonización"

En este centro de descarbonización se construirán una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde -el proyecto principal-, y una planta de generación de gas a partir de la utilización de residuos urbanos.



Detrás del proyecto está Petronor, la cercana refinería propiedad de Repsol y Kutxabank, y cuenta además con Enagás, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Saudi Aramco como socios.



El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido el que ha dado la cifra de 103 millones de inversión en la primera fase, y el que, aprovechando su formación como químico, ha explicado el funcionamiento de la futura planta de combustibles sintéticos.



"Reducimos el CO2 y lo pasamos a monóxido de carbono (CO), con lo que ya hemos evitado que vaya (el CO2) a la atmósfera. Lo combinamos con hidrógeno -verde, producido con energía renovable-, y se genera un hidrocarburo que es indistinguible de una gasolina o el gasoil, con emisiones (contaminantes) netas cero", ha descrito.



"Si queremos descarbonizar tenemos que apostar por descarbonizar los líquidos para nuestros motores, que no emitan CO2, y esto es lo que queremos hacer en las refinerías. Refinerías en las que entre petróleo, pero también grasas vegetales, animales, hidrógeno, para que nuestros coches, aviones o a barcos se muevan sin emitir", ha subrayado Imaz.



Imaz también ha resaltado que esta planta es una apuesta por la tecnología europea para la reducción de emisiones de CO2: "tenemos que tratar de hacer nuestra propia energía con los recursos que hay en Europa, porque no podemos cambiar la dependencia del gas por las tierras raras que controla China".



Esta planta de combustibles sintéticos irá alimentada por hidrógeno renovable producido por un electrolizador de 10 MW.



Por el momento, el proyecto se está llevando a cabo en el Repsol Technology Lab, donde un equipo de científicos desarrolla la tecnología para transformar el hidrógeno renovable y el CO2 en combustibles sintéticos.



Para conseguirlo, Repsol y Saudi Aramco han sumado como socios tecnológicos a la compañía británica Johnson Matthey y a la francesa Axens. Así, esta nueva solución tecnológica se aplicará por primera vez en la planta de combustibles sintéticos de Bilbao.



Las estimaciones previstas en la etapa inicial de la planta cifran en más de 18.000 los barriles al año de combustible sintético que se producirían, una cantidad que permitiría cubrir las necesidades de combustible de la ruta aérea Bilbao-Madrid durante un año entero.



El segundo de los proyectos se orientará a la valorización a partir de residuos urbanos como papel, cartón, plásticos o telas. Estos componentes, que ya han finalizado su vida útil, pueden ser aprovechados para producir energía y nuevos materiales.



En este caso, el aceite o gas obtenido se utilizará para sustituir de manera parcial el consumo de combustibles tradicionales que Petronor necesita para sus procesos productivos.



En el momento de su puesta en marcha, las instalaciones contarán con una capacidad de procesamiento de residuos de unas 10.000 toneladas anuales, aunque esta cifra podría ir ampliándose progresivamente en etapas posteriores hasta alcanzar las 100.000 toneladas/año, lo que equivaldría, aproximadamente, a la reutilización de todos los residuos urbanos generados en el entorno del País Vasco.



El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha comentado que este centro "no es del País vasco ni de Bilbao, es el hub de la bahía de Bizkaia. Está ligado a Burdeos, a Bayona" -en el acto han estado presentes representantes de Aquitania-.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado las gracias a Repsol, Petronor y Kutxabank por esta apuesta de vanguardia y ha recordado la apuesta del Gobierno Vasco por el corredor del hidrógeno.



También han estado el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, quien ha expresado su apoyo al proyecto, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, o la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Arantxa Tapia.