Consulta los cortes de calles con motivo de la Carrera de Empresas València
La carrera tendrá lugar, en el distrito de Campanar, de 9.00 a 10.40 horas, en dos circuitos: un recorrido de cinco kilómetros y otro de diez.
Valencia - Publicado el
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Las vías por donde pasará el itinerario de la XIII Carrera de Empresas València 2026 en el distrito de Campanar, de 9.00 a 10.40 horas, son las avenidas Mestre Rodrigo, General Avilés y Pío Baroja, así como la calle Pare Barranco (camino-carretera que desemboca en Benimàmet) y partida de Dalt en el caso de la 10k.
Con motivo del evento, la avenida Mestre Rodrigo, entre las rotondas del Camp de Túria y de La Safor, permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6:00 y las 12:00 horas. Estará prohibido estacionar en ese mismo tramo desde el sábado 11 a las 22:00 horas y hasta el domingo 12 a las 14:00 horas.
Hay que añadir que en la avenida Mestre Rodrigo, entre la calle de la Safor y la avenida del General Avilés, se habilitará un carril para el tráfico residual de residentes.
Modificaciones en el transporte público
La EMT València ha diseñado una nueva ruta para la línea 67 con motivo de la Carrera de Empresas. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, así como en su app y redes sociales.
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