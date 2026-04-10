Día Mundial del Párkinson: pacientes de Vigo denuncian la falta de terapias públicas y recursos asistenciales
Este sábado 11 de abril, con motivo del Día Mundial del Párkinson, el presidente de la Asociación Párkinson Vigo, Ventura Oujo, pone el foco en las carencias del sistema sanitario y en la falta de recursos para atender a las personas afectadas por esta enfermedad
Vigo - Publicado el - Actualizado
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Este sábado 11 de abril, con motivo del Día Mundial del Párkinson, el presidente de la Asociación Párkinson Vigo, Ventura Oujo, pone el foco en las carencias del sistema sanitario y en la falta de recursos para atender a las personas afectadas por esta enfermedad incurable y degenerativa.
La principal demanda del colectivo es la incorporación de terapias rehabilitadoras en la cartera de servicios del Sergas y del Sistema Nacional de Salud. Actualmente, tratamientos como la fisioterapia adaptada, la estimulación cognitiva, la logopedia o la atención psicológica no están cubiertos por la sanidad pública.
Oujo insiste en que estas terapias no son opcionales, sino fundamentales para ralentizar la progresión de la enfermedad y mantener la autonomía de los pacientes, lo que obliga a asociaciones y usuarios a asumir los costes.
La situación en Vigo refleja esta problemática. La asociación cuenta con ocho profesionales que atienden a unas 270 personas cada semana en instalaciones de apenas 90 metros cuadrados repartidos en tres locales.
La falta de espacio obliga a trabajar con biombos para mantener la intimidad, una situación que evidencia la precariedad. El propio presidente relata que, en una inspección reciente de la Xunta de Galicia, tuvo que atender a los técnicos en plena calle por la ausencia de espacio disponible.
Desde la asociación también se advierte del estigma social que rodea al Párkinson, todavía vinculado de forma errónea a personas mayores.
Oujo subraya que cada vez hay más casos en población joven, incluso menores de 30 años, que se enfrentan no solo a los síntomas, sino también a la falta de comprensión social y laboral, lo que condiciona su futuro profesional.
Aunque la investigación avanza en centros como el CIMUS o a través de fundaciones internacionales, la cura sigue lejana. Además, se detecta un crecimiento de la enfermedad y una mayor agresividad en algunos casos, especialmente entre jóvenes.
Por todo ello, la Asociación Párkinson Vigo reclama a las administraciones más compromiso real, con instalaciones adecuadas y cobertura sanitaria suficiente, y recuerda que la rehabilitación no es un lujo, sino un derecho básico.