Castellón impulsa su nueva marca 'Vivir lo auténtico' con una Escala a Castelló de récord

Esther Giner y Arantxa Miralles destacan la apuesta turística de Castellón y la buena marcha de Escala a Castelló.

Castellón presenta su potencial turístico en una nueva edición de Escala a Castelló, el primer gran evento que se celebra bajo la recién estrenada marca turística Vivir lo auténtico. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado en el programa Mediodía COPE que esta cita marinera sirve para "vivir lo auténtico, vivir lo marinero", consolidando la nueva imagen que proyectará la ciudad en todos sus próximos eventos.

Novedades y alianzas internacionales

La concejala ha compartido las lecciones aprendidas en su reciente visita a un festival similar en Sète (Francia), donde participaron 110 barcos. De esta experiencia surgen ideas para implicar más a la gente del Grao y seguir expandiendo el evento. "Tenemos deberes que hacer para el año que viene", ha asegurado Miralles, confirmando que la intención es seguir creciendo.

Estamos para sumar, para ir más arriba" Arantxa Miralles Concejala de Turismo

Este crecimiento se apoya en alianzas estratégicas. Por un lado, la vía mediterránea une a Castellón con Sète (Francia) y La Spezia (Italia) para colaborar y compartir embarcaciones en futuras ediciones. Por otro, se ha destacado la necesidad de estrechar lazos con Portugal. "Estamos para sumar, para ir más arriba", ha sentenciado la concejala, dejando clara la ambición del proyecto.

Gastronomía y tradición en el Moll de Costa

La gastronomía es uno de los platos fuertes del festival. El domingo se celebrará el tradicional bocadillo de sepia gigante, que este año alcanzará los 200 metros para repartir 1600 raciones. Miralles ha agradecido la implicación de los vecinos del Grao y ha recordado que la receta es la del mítico bar Las Planas.

El programa se completa con un mercadillo que cuenta con la participación de comercios locales y dos grandes novedades el domingo. A las 12:00h, un concierto de Charansaina repasará la historia marinera del Grau y, a las 13:00h, tendrá lugar una batalla naval pirata. "Va a ser, yo creo que espectacular, una batalla totalmente pirata", ha anticipado Miralles.

Va a ser, yo creo que espectacular, una batalla totalmente pirata" Arantxa Miralles Concejala de Turismo

Mejoras y futuro para el GraO

Esther Giner, teniente de alcalde del Grao y Arantxa Miralles, concejala de Turismo, en el especial COPE desde Escala a Castelló.

En paralelo, el Grao de Castellón continúa su transformación. La teniente de alcalde, Esther Giner, ha confirmado la licitación de la remodelación de la tenencia de alcaldía. La obra se centrará en la planta baja para modernizar las dependencias de la policía local, las brigadas y el personal, así como las zonas de atención a la ciudadanía.

Giner también ha agradecido la contribución del puerto de Castellón en la mejora del entorno, con actuaciones en el edificio Morut y la rotonda de entrada. Además, ha anunciado que la oficina de turismo se trasladará al futuro Museo de la Mar una vez finalicen sus obras. Todo ello, ha afirmado, para conseguir que "el Grau estigue més viu que mai".