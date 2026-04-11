El Carnaval de Cádiz presentará su candidatura a Patrimonio de la Humanidad en próximas sesiones del Consejo Nacional

El Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, integrado por representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Cultura, ha informado en su 99ª sesión, celebrada en la localidad castellano-manchega de Sigüenza, de que avanza en los trabajos para la inscripción de la candidatura del Carnaval de Cádiz en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con vistas a su presentación en próximas sesiones del órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

Asimismo, según ha trasladado la Consejería de Cultura y Deporte en una nota, el organismo también ha acordado la creación de un grupo de trabajo para revisar el procedimiento de selección de candidaturas a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En este sentido, ha valorado que el Carnaval de Cádiz condensa "un amplio y diverso conjunto de manifestaciones de la identidad local, con formas particulares de hablar, declamar y cantar y con componentes de transgresión ritualizada de la normalidad social, de inversión de roles, sátira social y crítica política".

De igual modo, ha destacado que esta tradicional fiesta "da cabida a sentidas expresiones simbólicas locales, de singular recreación emocional, humorística y relativista de la vida cotidiana, de temas presentes en los medios de comunicación, con intensa vivencia colectiva y participación".

El Carnaval de Cádiz, que fue presentado ante el Ministerio de Cultura en 2021 para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, cuenta con el apoyo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y así lo manifestó en un acuerdo de junio de 2022.

Esta tradicional fiesta está protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), como Actividad de Interés Etnológico, e incluida en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, registro específico del patrimonio intangible de la comunidad andaluza.