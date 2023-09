La Banda Municipal de música de Bilbao programa 19 conciertos esta temporada 23/24

La novena y consecutiva temporada que diseña José R. Pascual-Vilaplana, director titular y artístico de la Banda, sumará un total de 19 conciertos que se desarrollarán en escenarios habituales como el Azkuna Zentroa, el Palacio Euskalduna y el Conservatorio J.C. de Arriaga, además de sumarse el Teatro Arriaga, la Sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao y el Teatro Campos Elíseos.

"Evocaciones”, propuesta de esta nueva temporada, es “una visita musical hacia elementos que ya conocemos, pero con miradas contemporáneas que nos abren mente y corazón”, ha señalado José Rafael Pascual-Vilaplana, que por noveno año consecutivo se mantiene al frente de la Banda.

“La etimología de la palabra evocar nos conduce a la acción de llamada de aquello que ya pasó y que la memoria nos puede hacer revivir. La música de banda, en su calado social y cultural, siempre ha sido generadora de evocaciones que nos acercan a la tierra y a los sentimientos. De esta forma, queremos dar la mano al público asistente y acompañarle mediante la evocación de nuestros sueños”, ha expresado el maestro de Muro.









Como suele ser tradicional, la Banda recibirá un buen número de artistas en una extensa programación que incluye cerca de un centenar de obras. Contará con solistas invitados de la talla del prestigioso organista Juan de la Rubia, el saxofonista francés Vincent David, el violonchelista inglés Andrew Reynish, el trompetista Luis González, el cantante y pianista Serafín Zubiri, el fagotista Pedro Pardo y los profesores de clarinete de la propia Banda de Bilbao, José Vicente Pla y Rafael Climent.

Además, y en conmemoración del II Centenario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, la Banda clausurará en el Palacio Euskalduna en abril de 2024 interpretando la inmortal partitura del genio de Bonn, en su versión autorizada para banda del maestro Juan Vicente Mas Quiles, y junto a las voces de la soprano Naroa Intxausti, la mezzosoprano Marifé Nogales, el tenor Mikeldi Atxalandabaso, el barítono Fernando Latorre y la Sociedad Coral de Bilbao.

También compartirá escenario con el Coro de Cámara Lux Kodex, la Masa Coral del Ensanche, los Chimberos, la actriz y cantante bilbaina Miren de Miguel o la mítica agrupación Ballets Olaeta, con la cual se recuperarán dos coreografías históricas que la formación bilbaina creó en los años sesenta a partir de la música de “Las cuatro estaciones” de José Franco Ribate o de las “Diez Melodías Vascas” de Jesús Guridi. Con la intención del recuerdo a distintas efemérides, destacar el homenaje al 90 Aniversario de la prestigiosa compositora francesa Ida Gotkovsky con su “Joyeuse Symphony” o el centenario de la muerte del gran Giacomo Puccini. Un año más, la Banda mantendrá su compromiso con Musikene, y ofrecerá un concierto en el que estará acompañada por alumnado destacado del centro

Entre los directores invitados se contará con el prestigioso director británico Timothy Reynish, una de las mayores figuras del estudio bandístico de todos los tiempos. Junto a él, se irán subiendo al podio el ganador del Premio Internacional de Dirección Orquestal Bilbao Musika de 2023 enmarcado en los VII Encuentros de Dirección, el maestro alemán Tobias Haussig, así como varios directores vascos como Juanjo Ocón, Margarita Lorenzo de Reizábal o Txaber Fernández. Todos ellos, con el Director titular, José R. Pascual-Vilaplana y el Subdirector Iñaki Urkizu, desarrollarán diversos y variados programas que abordan géneros y estilos muy contrastantes.

Asimismo, la Banda tiene programados varios conciertos extraordinarios. El 17 de septiembre, bajo la dirección del maestro de Muro y acompañados por el tuba Sergio Carolino, la agrupación bilbaina participó en el XXXI Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León. El próximo 8 de octubre ofrecerá un concierto en el Teatro Amaya de Irún con motivo del 50 Aniversario de la fundación de la Banda “Ciudad de Irún”. La Basílica de Begoña el 11 de octubre, con Iñaki Urkizu al frente, y el concierto inaugural del Fair Saturday 2023, el 24 de noviembre en el Bilbao Arena, bajo la batuta de Pascual-Vilaplana, son las otras dos actuaciones ya confirmadas en el calendario de la Banda antes de que finalice 2023.

AZKUNA ZENTROA-ALHÓNDIGA BILBAO

“Evocaciones de los clásicos” abrió el 8 de septiembre en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa el ciclo de conciertos de la temporada 2023-2024. Los más de 40 músicos de la formación bilbaina interpretaron una maravillosa selección de obras clásicas como “Resurgam” de Eric Ball, “Paganini Variations” de Philip Wilby, “Symphonic Metamorphosis on Camille Saint-Saëns” de Philip Sparkeel y “Poema Sanjuanero” de Josep Vicent Egea.

El viernes 22 de septiembre, la formación volvió a escena en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao con el concierto “Aufbruch”. En esta ocasión, la banda estuvo guiada por el director invitado Tobias Haussig, ganador de la VII edición de los Encuentros de Dirección Orquestal organizados por Bilbao Musika en 2023. Una cita en la que el público asistente disfrutó de obras de grandes autores como Richard Wagner, Hubert Hoceh, Dirk Mattes, Arnold Schönberg, Johann Sebastian Bach, Johannes Stert y Rolf Rudin, entre otros.

PALACIO EUSKALDUNA





En octubre, la Banda Municipal de Música de Bilbao arrancará el ciclo en el Palacio Euskalduna, donde ofrecerá un total de 9 conciertos.

La primera cita será el domingo 1 de octubre con “Vientos franceses”. Un espectáculo que hará las delicias de todas aquellas personas que se den cita en el Auditorio. Bajo la batuta del propio director titular, José R. Pascual-Vilaplana, y con Juan de la Rubia al órgano, desde Francia llegarán vientos de arte, desde todo un clásico como Saint-Saëns hasta la mujer más importante de la música de banda en el siglo XX, la maestra Ida Gotkovsky en su 90 universitario.

Le seguirá “Evocando a Nino Bravo” el 22 de octubre. En esta ocasión, bajo la batuta del subdirector de la Banda, Iñaki Urkizu, y con Serafín Zubiri al piano, el navarro pondrá voz a títulos como “Esta será mi casa”, “Cartas amarillas”, “Noelia”, “Mi tierra”, “Un beso y una flor”...Melodías que evocan una voz y un tiempo. El valenciano se fue hace cincuenta años dejando una estela sonora tan personal como inolvidable.

El 19 de noviembre, el director invitado Juanjo Ocón tomará las riendas de la Banda para ofrecer el espectáculo “MusikaArte”. “La Torre del Oro” de Gerónimo Giménez, “Symphony for William” de Derek Bourgeois, “October” y “Equus” de Eric Whitacre y “The Phantom of the Opera” de Andrew Lloyd Webber (con arreglos de Johan de Meij) serán, entre otros, los títulos que brindarán la sugerente propuesta de evocar el arte, el teatro, la naturaleza o la vida, un ejercicio que siempre mueve y conmueve.

Tras esta actuación, el 3 de diciembre la formación volverá a escena con “Reflejos”. En esta ocasión la Banda contará con la colaboración del saxo alto Vincent David. El director titular recuperará la batuta para dirigir un amplio y variado repertorio que incluirá obras como la “Symphonic Dance Nr. 3. Fiesta’” de Clifton Williams, “Aleko” de Sergei Rachmaninov (con arreglos de J. Ripoll) y la “Obertura 1812” de Piotr Tchaikovsky.

El primer concierto de 2024 en el Palacio Euskalduna tendrá lugar el 21 de enero y llevará el título “Homenajes”. Timothy Reynish se pondrá al frente de la Banda y contará con la colaboración al violonchelo de Andrew W. Reynish. El público asistente podrá disfrutar de obras de autores como Yasuhide Ito, Luis Serrano, Christopher John Marshall y Adam Gorb. Un programa intenso que apelará a como la música “puede testimoniar tanto la crudeza de la vida como la luz de la esperanza”.

El ciclo de conciertos continuará el 4 de febrero con “Vientos de encanto”, que contará con una invitada de lujo, la reconocida directora de orquesta bilbaina Margarita Lorenzo de Reizábal. “Fanfare for the Common Man”, “Puszta”, “2 Bookmarts from Japan” o “Candide Overture” serán algunas de las piezas que sonarán para evocar la danza, el teatro y el paisaje buscando el encanto que solo la música trasciende.

A mediados de mes, el 18 de febrero, la Banda y el director José R. Pascual-Vilaplana estarán acompañados del trompetista Luis González en el concierto “Alba de esperanza”. Temas de Shaphiro, Stevenson y Puccini compondrán el menú de una jornada que resultará espectacular.

El 10 de marzo, la Banda ofrecerá su penúltimo concierto de la temporada en el Auditorium del Palacio Euskalduna. Bajo el lema “Postales sonoras”, el maestro de Muro recreará “los sentimientos que una postal evoca de quien la remite”. Para ello, contará con la participación de los clarinetistas de la Banda Municipal, José Vicente Pla y Josep Rafael Climent y del fagot Pedro Pardo.

El ciclo de conciertos del Palacio Euskalduna llegará a su fin el domingo 21 de abril con “Oda a la alegría”. Será una de las actuaciones más especiales de la temporada. No en vano, la Banda y el director José R. Pascual-Vilaplana estarán acompañados por la soprano Naroa Intxausti, la mezzosoprano Marifé Nogales, el tenor Mikeldi Atxalandabaso, el barítono Fernando Latorre y el Coro de la Sociedad Coral de Bilbao, además de alumnado del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. En este concierto sonará la “Sinfonía Nº 9”, que cumple su segundo centenario, de Ludwig van Bethoven.

CONSERVATORIO JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA





A diferencia de años anteriores, en los que los conciertos en este escenario llegaban en la parte final de la temporada, la Banda aterrizará el 10 de noviembre en el Vilaplana, la banda ofrecerá un completo abanico de temas que incluirán “Parhelion” de Roshanne Etezaby, “Luminescence” de David Biedenbender, “Variations on a Bach chorale” de Jack Stamp, “Déu del Foc” de Rafael Mullor, “Bodas de sangre” de León Durán y “Fuenterrabia – Ondarribi” de Tomás Aragüés. “La música es luz que alumbra y comparte tanto el oficio como la emoción” es el motivo que guiará la actuación.

El viernes 26 de abril, la Banda regresará al Conservatorio J.C. de Arriaga con “Semillas al viento”. Un concierto en el que el joven director bilbaino Txaber Fernández se pondrá al frente de la Banda para conducirla en un camino musical que recorrerà el “Händel in the Strand” de Percy A. Grainger, “Variations on a Theme by Robert Schumann” de Robert Jager, “Paris Sketches” de Martin Ellerby y “Mexican Pictures” de Franco Cesarini.

TEATRO ARRIAGA





Previa a las fechas navideñas e inaugurando el ciclo de actuaciones en el Teatro Arriaga, el 20 de diciembre la Banda colaborará con la compañía Ballets Olaeta en un espectáculo muy especial, aunando música y danza, tanto folklórica como clásica, fusionando ambas en sus coreografías, cuyo resultado se convierte en un espejo de cultura y tradición. El maestro de Muro estará al frente de la Banda en este “Bailando la Navidad”, que interpretará “Abestuten eta dantzaten” de Pelayo Marín, “Lau Urtaroak” de José Franco Ribate y “Diez melodías vascas” del gran compositor vasco Jesús Guridi.

La Banda regresará al Teatro Arriaga el 5 de mayo con Pascual-Vilaplana al frente para celebrar “Bilbainismo centenario en el Teatro Arriaga”. Además de obras y canciones de toda la vida de Bilbao, el concierto contará con conocidos temas de música lírica. La Masa Coral del Ensanche, Los Chimberos, la soprano Patricia Sésar, el tenor Alberto Núñez y el barítono Koldo Villar ofrecerán un espectáculo que se reivindica como “¡El botxo se merece un concierto con canciones propias!”

SALA DE LA SOCIEDAD FILÁRMONICA DE BILBAO





El 15 de marzo la Banda visitará la Sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, institución fundada en 1896, un año más tarde que la propia Banda. Bajo la batuta de José R. Pascual-Vilaplana y con el acompañamiento del barítono Fernando Latorre y el coro de cámara Lux Kodex (dirigido por el propio Latorre), el repertorio incluirá grandes composiciones de Schumann, Brahms, Mahler, Mendelssohn, Wagner, Ponchielli y Tchaikovsky en una actuación que resultará histórica.

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES





Si en la temporada 2022-2023 la Iglesia de la Encarnación acogió a la Banda, este año será la Iglesia de los Santos Juanes quien tome el relevo para albergar uno de los conciertos de la formación. “Espacios de pasión” es el título de un concierto que será dirigido por el subdirector de la Banda, Iñaki Urkizu. El amplio repertorio de la cita, que se desarrollará el 22 de marzo, incluirá temas de Bernardo Adam Ferrero, Joan Lamote de Grignon, Alfredo Javaloyres, Abel Moreno o Emlio Cebrián, entre otros.

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS





Finalmente, y para poner el broche de oro a la temporada, el jueves 16 de mayo, la Banda se estrenará en el Teatro Campos Elíseos con “You’re The Top, Cole Porter”. Un concierto - espectáculo en el que, de nuevo, Pascual-Vilaplana dirigirá a la Banda y que contará con la colaboración de Miren de Miguel, soprano y actriz bilbaina para despedir una extensa e intensa temporada.

ENCUENTROS DIRECCIÓN ORQUESTAL – CONCURSO PREMIO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN BILBAO MUSIKA





Enmarcado en los VIII Encuentros de dirección orquestal, en esta edición se ha convocado el “II Concurso Premio Internacional de Dirección Bilbao Musika”, cuyo concierto de clausura, “Culturas y Sonidos” tendrá lugar el viernes 12 de enero en el Conservatorio J. Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. José R. Pascual-Vilaplana actuará como director, con Timothy Reynish como Presidente del jurado y Basilio Astúlez como Vocal. Durante este concierto de la fase final del Concurso, en el que la Banda Municipal estará dirigida por las tres batutas finalistas, se podrán escuchar el “Encierro” de Josep Vicent Egea, “Masque” de Kennet Hasketh, “Armenian Dances” de Alfred Reed y “La fanciulla del West” de Giacomo Puccini.