Ayuntamiento de Bilbao presenta el operativo especial de seguridad para la Aste Nagusia 2019

El Ayuntamiento de Bilbao junto con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha preparado un operativo especial de seguridad conjunto y coordinado que se desplegará por toda la ciudad, especialmente en las zonas de mayor concentración de personas. La seguridad y la prevención son las prioridades fundamentales de ambos cuerpos policiales, teniendo en cuenta que por la ciudad pasarán hasta un millón y medio de personas a lo largo de los 9 días de fiesta ininterrumpida.

COORDINACION ENTRE POLICÍA MUNICIPAL Y ERTZAINTZA

Esta mañana, ultimando todos los detalles para Aste Nagusia, se han reunido el Alcalde de Bilbao, el Viceconsejero de Seguridad de Gobierno Vasco, La Concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao y altos cargos y mandos de la Policía Municipal y de la Ertzaintza.

La reunión, que se enmarca en la política de cooperación existente entre ambos cuerpos policiales, ha servido para establecer prioridades y ultimar detalles de coordinación y prevención en materia de seguridad y delictiva durante Aste Nagusia.

Agentes de la Policía Municipal y de la Ertzaintza estarán desplegados por toda la ciudad y vigilarán las 24 horas del día especialmente las zonas de mayor concentración de personas.

Así, se reforzará las patrullas habituales en diversos puntos de Bilbao, tales como El Arenal, Plaza Circular, Casco Viejo, Plaza Erkoreka, Campo Volantín y aledaños; las barracas del Parque Etxebarria, las zonas de conciertos de Abandoibarra y Parque Europa, el Parque Doña Casilda, la Plaza de Toros, Indautxu, Plaza Moyua…

Este dispositivo abarca también la planificación coordinada de efectivos y toma de decisiones permanente a través de los brieffing conjuntos y reuniones diarias en el que se evalúa el día anterior y se planifica la jornada, además de refuerzos en el Centro de Mando y Control. También se realiza un contacto permanente de los equipos de las Unidades de Inteligencia con el fin de adecuar en cada momento los operativos a las necesidades del transcurso de la Aste Nagusia.

Además, las Inspecciones de todas las comisarias se dedicarán, como Policía Vecinal a patrullar la ciudad para prevenir y perseguir la comisión de posibles delitos (sobre todo hurtos, fundamentalmente de carteras y móviles) actuando de manera inmediata en el caso de que fuera necesario y atendiendo a los distintos requerimientos que se pudieran producir.

PREVENCION DE LAS AGRESIONES SEXISTAS Y SEXUALES

El dispositivo de seguridad incide especialmente en la prevención y actuación contra las agresiones sexistas y sexuales. En este sentido, se reforzará el número de agentes de paisano que realicen labores preventivas y de actuación inmediata en los recintos festivos, implementando la videovigilancia como medida pasiva y todos los protocolos interinstitucionales. Además se reforzará la vigilancia fuera del espacio festivo, debido a que la gran mayoría de las agresiones se producen cuando se vuelve a casa. Este año la plantilla policial se refuerza con más de 100 nuevos y nuevas agentes.

Para que tanto las mujeres, como la ciudadanía en general se sienta más segura, se recomienda descargarse en el móvil la APP gratuita “AgreStop/EraStop” que prentende proporcionar seguridad y evitar agresiones. (DESCARGA GRATIS)

Esta aplicación permite avisar de manera inmediata a la Policía Municipal de Bilbao, sin necesidad de realizar una llamada, poniendo en marcha automáticamente la actuación policial para acudir al lugar que refleja el dispositivo móvil, bien porque se esté sufriendo una agresión o se esté siendo testigo de algún acto de violencia. Hasta el momento más de 15.000 personas se han descargado esta aplicación en Bilbao.

No obstante, es preciso incidir en que toda la sociedad debe ser agente activo para evitar que ocurra este tipo de conculcación de derechos tan grave, reforzando la tolerancia cero de actitudes machistas y recordando la conveniencia de denunciar los hechos, ante la percepción de cualquier posible riesgo, al 112 o al 092. Es responsabilidad de todas y todos. “NO SIGNIFICA NO/EZ BETI DA EZ. EL SILENCIO NO ES UN SÍ”/ “BAIEZKOAN BAI, BESTELA EZ”.

SEGURIDAD VIAL, REFUERZO DE LOS CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS

Otro de los temas prioritarios para la Policía Municipal y la Ertzaintza es la protección de las personas evitando riesgos que supongan un peligro para su integridad física, incluidas las medidas de seguridad vial. Por ello, en este ámbito, la Inspección Central de Tráfico realizará, además de las tareas cotidianas, los acotamientos y cortes de tráfico precisos para la puesta en marcha de eventos y pruebas organizados dentro del programa festivo; como son los cortes y desvíos del tráfico por los fuegos artificiales, los cortes y desvíos por los cambios de itinerario de Bilbobus, las prueba deportivas, las restricciones de la zona del Arenal-Ribera-Plaza Circular y controles de alcohol y drogas, etc.; y acudirán en atención y cobertura de los accidentes de tráfico que pudieran producirse.

Controles preventivos de alcoholemia y consumo de sustancias estupefacientes entre conductores: en cuanto a estos controles la Policía Municipal ha planificado la ejecución de más de 30 controles en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la Ertzaintza lo hará en diversos puntos de acceso a la Villa, coincidiendo con el incremento en el consumo que se produce habitualmente durante las fiestas. Dichos controles se enmarcan en una nueva campaña de concienciación, en colaboración con el Gobierno Vasco, de acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi.

Así, se intensificará la vigilancia en todo tipo de vías y muy especialmente en aquellos puntos más transitados de la red viaria –vías urbanas e interurbanas- con el objetivo de prevenir uno de los factores con más riesgo y que produce casi el 30% de las víctimas mortales por accidente de tráfico.

El año pasado, en cuanto a controles de alcoholemia y drogas, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal realizaron 1.573 pruebas de alcohol siendo 53 positivas y 144 pruebas de droga siendo 32 positivas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se quiere incidir en que no se consuma en puestos ambulantes ante el riesgo que puede suponer para la salud el consumo de productos perecederos sin ningún tipo de control sanitario.

Por esta razón, como en años anteriores, la labor de los agentes se centrará también en el control de la venta ambulante ilegal.Así, quien no cuente con la debida autorización municipal -incluida toda clase de alimentos perecederos que escapan a los controles de sanidad- o que suponga una ocupación del espacio público que afecte a las vías de evacuación y a la seguridad ciudadana será principal objeto de la policía, quién procederá a su decomiso y retirada del mercado en cuanto sean detectados.

El año pasado la Policía Municipal de Bilbao requisó 152 kilos de comida que se estaban vendiendo sin ningún tipo de control sanitario.

AMPLIACION HORARIA HOSTELERIA

Del 17 al 25 de agosto el Ayuntamiento de Bilbao amplía en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería con motivo de la celebración de Aste Nagusia a petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, excepto a los establecimientos “diurnos”, “complementarios” y terrazas– que cuentan con un régimen de horario distinto- ni tampoco del horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

SERVICIO DE ‘OBJETOS PERDIDOS Y HALLAZGOS’ EN FIESTAS

Al igual que el año pasado, durante Aste Nagusia en la Inspección de Udala, que se ubica en las instalaciones de la Policía Municipal del Ayuntamiento, se pondrá en marcha un servicio extraordinario de “Objetos perdidos y Hallazgos” a fin de procurar la más inmediata devolución a sus propietarios de cuantos objetos pueda perderse en el transcurso de las fiestas (carteras, llaves y/o móviles, fundamentalmente).

Este servicio permanecerá abierto las 24 horas durante toda Aste Nagusia (teléfono 94 420 49 81) y estará atendido por 4 personas en todo momento. Supone un significativo esfuerzo por dar un servicio de mayor valor y calidad a la ciudadanía haciéndolo más ágil y accesible.

Con este servicio se pretende reducir el tiempo de recuperación de los objetos extraviados y entrega -fundamentalmente de documentación personal-. Con ello se evita la molesta situación de tener que renovar toda la documentación a decenas de personas. De esta manera la entrega será más rápida y las personas que se percaten de que han perdido algún objeto podrán acercarse a la Comisaría ubicada en el Ayuntamiento para dejar constancia de ello, acortando los plazos de devolución en caso de ser encontrado.

Dependiendo del objeto extraviado se requerirá a la persona interesada la información correspondiente y en el caso de los teléfonos móviles será indispensable facilitar el IMEI de los mismos.

Se pide la colaboración ciudadana para que en cuanto localicen objetos perdidos los entreguen en esta oficina, porque el éxito de las devoluciones está en la rapidez del hallazgo de los objetos y el contacto inmediato con los o las dueñas.

DÓNDE ACUDIR PARA PONER DENUNCIAS

Cualquier persona que durante Aste Nagusia necesite asistencia policial podrá acudir indistintamente a cualquiera de los dos cuerpos de policía.

Además, para evitar las colas de espera para efectuar una denuncia, la Policía Municipal establecerá un sistema rápido de denuncia simplificada para pequeños delitos, fundamentalmente hurtos. En los puntos de atención no se recogerán denuncias. Se atenderá y, si fuera necesario, se derivará al ciudadano o ciudadana al servicio correspondiente.

1.Recepción de denuncias en la Policía Municipal

En la Comisaría de Inspección Central de Miribilla y en la Comisaría de Inspección Udala –ubicada en el lateral del Ayuntamiento de Bilbao-.

2.Recepción de denuncias en la Ertzaintza

En las Comisarías de la Ertzaintza de Deusto, Txurdinaga, Maria Díaz de Haro y Plaza de Zabalburu.

3.Puntos de atención:

En todas las Comisarías de Inspección de Policía Municipal y Ertzaintza así como en el Parque de Etxebarria (en horario de barracas).

Además de estos puntos específicos de atención, cada ertzaina y cada policía municipal atenderán los requerimientos de la ciudadanía.

RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Para lograr que esta edición de la Aste Nagusia se convierta en un punto de encuentro y celebración para todos, el Ayuntamiento de Bilbao desea transmitir las siguientes recomendaciones:

Disfrutar de las fiestas, pero sin olvidar que hay quien intentará “hacer su agosto” a cuenta de lo ajeno.

No llevar la cartera ni el teléfono móvil de manera visible, esconderla en el bolsillo interior de la chaqueta o el delantero del pantalón y mantener los bolsos y mochilas siempre bien controladas, mejor pegados al cuerpo que colgando del asa o portándolos a la espalda. Tener especial cuidado durante la celebración de actos con gran acumulación de público, tales como el lanzamiento de fuegos artificiales, corridas de toros, eventos en recinto festivo… En todo caso, se recomienda sacar la documentación estrictamente necesaria, procurando llevarla en lugar distinto a las llaves del domicilio.

Atender las indicaciones de la Policía Municipal y la Ertzaintza, y acudir a los agentes en caso de cualquier emergencia. También se puede reclamar cualquier información tanto de programación como de cualquier otro aspecto, incluso ayuda, a los puntos de información con voluntarios que habrá desplegados por la ciudad.

No consumir ningún tipo de producto alimentario servido por personas o establecimientos que no estén autorizados, recordando que esos productos carecen de control sanitario y, por tanto, pueden ser peligrosos para la salud de los consumidores.

Igualmente es importante mencionar la necesidad de hacer un consumo responsable de alcohol e incidir en los peligros que supone la conducción de cualquier tipo de vehículo a motor tras su ingesta.

Tener en cuenta que la vida continúa en la ciudad pese a la fiesta, y que hay personas que tienen que trabajar, están enfermas o son mayores. Es necesario colaborar para que las fiestas sean lo menos ruidosas posible.

A la hora de sacar dinero de los cajeros procurar ir acompañados e intentar que sean cajeros interiores.

Si se quiere orinar, hacerlo en lugares habilitados. Utilizar los urinarios y servicios públicos que se han dispuesto para las fiestas. No alejarse a lugares apartados.

Si se observa algún hecho delictivo comunicarlo.

Si se es objeto de algún robo o hurto comunicarlo y dar de baja las tarjetas de crédito y el móvil a la mayor brevedad

No saltar nunca a la ría, el impacto con el agua puede generar graves lesiones. Además, podemos impactar con las ruinas de antiguos elementos constructivos que no ven o con elementos que bajen por el agua como son troncos, maderos, etc. Y también se puede impactar contra las personas que estén realizando actividades en la ría (canoas, lanchas, etc)

Tener siempre presente los teléfonos de urgencias para cualquier necesidad:

Policía Municipal 092

SOS Deiak 112

Información municipal 010

PROTECCIÓN CIVIL

El recinto festivo contará con un Centro Médico Avanzado para atender emergencias sanitarias. Este centro estará ubicado en los bajos de la estación de Abando, en el túnel de salida hacia Hurtado de Amézaga. Estará compuesto de tres ambulancias –una de ellas con enfermería-, técnicos sanitarios y médicos en las horas de mayor asistencia.

Para facilitar cobertura asistencial básica o el traslado a centros asistenciales en caso de emergencias, el Ayuntamiento de Bilbao destinará también ambulancias y personal sanitario a las zonas de conciertos del Parque Europa y Abandoibarra. En el horario de apertura de las barracas, en el Parque Etxebarria se dispondrá también de un puesto de socorro y de una ambulancia de soporte vital básico.

Durante los fuegos artificiales se dará cobertura sanitaria a través de tres ambulancias: una de soporte vital básico junto a la chimenea del Parque de Etxebarria, otra de soporte vital básico en la Plaza Ernesto Erkoreka y, por último, una ambulancia de soporte vital con Enfermería en los bajos de la Estación de Abando.

Por su parte, la embarcación de rescate acuático del Ayuntamiento de Bilbao estará trabajando las 24 horas del día, durante toda Aste Nagusia, con base en el pantalán situado bajo el Puente de Deusto -en el parque de Bomberos de Deusto- para garantizar la seguridad en la zona de la Ría.

Asimismo, durante los conciertos en Abandoibarra, el retén de submarinistas se colocará por las inmediaciones.

En la Ría habrá un Canal de servicio de emergencias en la margen derecha de 15 metros de ancho, que no podrá ser utilizado por las embarcaciones. Estará balizado y solo se utilizará para casos de evacuación y emergencia. El control en la Ría se llevará a cabo desde las 20:00 horas hasta las 01:00 horas a través de embarcaciones de Cruz Roja, Guardia Civil y Bomberos de Bilbao.

FUEGOS ARTIFICIALES

Los fuegos artificiales es el espectáculo más multitudinario de Aste Nagusia. Este espectáculo que tiene lugar a las 22:30 horas, por su carácter de acto masivo, es uno de los principales retos a los que se enfrentan las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento, especialmente en materia de circulación y seguridad.

Como novedad, para indicar que los fuegos artificiales van a comenzar en breve, a las 22:15 horas en el cielo se podrá ver un arrebato de luz y color de 10 segundos (este arrebato de luz y color sustituye el encendido del cartel de Euskaltel)

La zona con mejor visibilidad para presenciar el espectáculo pirotécnico es la Margen Izquierda de la Ría que va desde la calle Navarra hasta la zona el Paseo de Uribitarte. Además existen espacios con visibilidad aceptable como son Plaza del Arriaga, algunas zonas del Arenal, Plaza de Ernesto Erkoreka, el Paseo del Campo de Volantín, el Parque de Etxebarria, y el Paseo Uribitarte desde Zubizuri hasta el Guggenheim. En estas zonas existe cierta dificultad para ver los denominados fuegos de baja altura y de tierra.

Las zonas menos aconsejadas por razones de seguridad ante la gran aglomeración de gente son los puentes del Arenal, del Ayuntamiento y Zubizuri, Se aconseja que a los puentes no se acuda si estamos acompañados de niñas/os pequeñas/os pequeños o de personas con problemas de movilidad reducida, debido al gran número de espectadores que congregan lo que dificulta la libertar de movimiento.

El Plan de Autoprotección elaborado por la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao establece un área de seguridad de 140 metros de radio, que se extiende desde los campos de Mallona –donde se sitúa la zona de lanzamiento– hasta la calle Esperanza. Por esta razón, durante el lanzamiento de los fuegos (entre las 22:15 y las 23:15 horas) estará prohibido el tránsito tanto rodado como peatonal por el tramo de la calle Esperanza comprendido entre la calle Sendeja y la Travesía de la Estufa. En este tramo se recomienda cerrar las ventanas y los balcones de las viviendas hasta que finalice el espectáculo pirotécnico.

El camino comprendido entre la Plaza del Gas y el Parque de Etxebarria estará abierto en todo momento. Solo se cerrará un tramo concreto de escaleras entre las 22.00 y las 23.30 horas, pero el camino estará siempre abierto tanto para subir como para bajar.

SUSPENSION FUEGOS ARTIFICACILES

Como en años anteriores se medirá la velocidad y dirección del viento durante el montaje de los fuegos y antes del comienzo del lanzamiento. Se medirán a ras de suelo con un anemómetro por personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao.

Por cuarto año consecutivo, se aplicará el Real Decreto 989/2015 (reglamente de artículos pirotécnicos y cartuchería) que obliga a suspender los fuegos artificiales si el viento supera la velocidad de 36 Km/h. Existe una pequeña probabilidad de que suceda, por ello se ha organizado un dispositivo especial que estará preparado en caso de que haya que avisar a la ciudadanía del suspenso del espectáculo pirotécnico.

Por lo que los fuegos se pueden suspender por dos circunstancias:

Si hay aviso por fenómenos meteorológicos adversos

No habiendo aviso, el viento supere los 36 km/h justo antes de comenzar los fuegos, en el disparo de inicio de los mismos.

En este segundo caso, para poder avisar a la ciudadanía con tan poco tiempo de antelación, se ha organizado un dispositivo especial compuesto por personal de Protección Civil, Fiestas y Comunicación del Ayuntamiento de Bilbao, que contará además con la colaboración de Bilboko Konpartsak para la zona del Arenal; Gogorregi para la zona de Pio Baroja y Uribitarte; las txosnas de Ripa y Berastegi; los feriantes y el Circo para la zona del Parque Etxebarria; así como MetroBilbao, Bilbobus, Bizkaibus, Funicular, Euskotren y Euskotran y Renfe.

En caso de suspender los fuegos, en el momento de comenzar el espectáculo se avisará a la ciudadanía de la siguiente manera:

En el cielo a las 22:15h NO se lanzará el arrebato de luz y color de 10seg que habitualmente avisa de que se celebrarán los fuegos artificiales ni se dispararía el primer txupin.

Se verán “haces de luz” en el cielo que provendrán de unos focos situados en la zona de lanzamiento.

No se apagarán las luces de la vía pública.

En los diferentes espacios festivos se escuchará a través de las megafonías el siguiente anuncio del suspenso de los fuegos:

“ATENCIÓN, POR FAVOR. El Ayuntamiento de Bilbao comunica que debido a la intensidad del viento en la zona de lanzamiento, se suspende el espectáculo de fuegos artificiales de esta noche. Disculpen las molestias.”

También se anunciará a través de megafonía o paneles de información de MetroBilbao, Euskotren y Euskotran, Bilbobus, Funicular, Bizkaibus y Renfe.

A través de Redes Sociales.

RECOMENDACIONES DURANTE LOS FUEGOS ARTIFICIALES

Para que este espectáculo se convierta en un punto de encuentro y celebración seguro, desde Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao se recomienda mantener todas las precauciones y medidas de seguridad durante la quema de fuegos artificiales:

No acceder a la zona de seguridad acotada.

En caso de tener que evacuar alguna de las zonas de aglomeración de gente, se recomienda a la ciudadanía tener localizada la vía de escape más próxima.

Extremar precauciones si vamos acompañados de niñas/niños pequeñas/os o personas con problemas de movilidad en zonas donde se congreguen gran número de espectadores, como son los puentes.

No recoger explosivos del suelo en caso de encontrar alguno, avisando a la Policía Municipal inmediatamente.

No acudir con animales a ver los fuegos artificiales

Tomarse con tranquilidad el traslado hasta los conciertos de la noche después de los fuegos, puesto que hay tiempo suficiente.

Y siempre atender las indicaciones de la Policía Municipal, y acudir a los agentes en caso de cualquier emergencia.