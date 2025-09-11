¡El Athletic Club podrá inscribir a Laporte!

El Athletic Club acaba de comunicar que la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic Club.

El defensa se ha despedido a través de sus redes sociales de su último club, Al Nassr, con estas palabras: “Mi tiempo en este gran club ha llegado a su fin. Estoy agradecido por esta experiencia, llena de recuerdos y crecimiento, y orgulloso de haber sido parte de la ascensión de la liga saudí en el escenario mundial. Ha sido un honor compartir el terreno de juego con tantos mejores jugadores. Le deseo al club nada más que éxito para el futuro”.