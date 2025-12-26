Aumentan las emergencias en la provincia de Cádiz durante la Nochebuena y Navidad con más de 460 incidencias

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha tenido una Nochebuena y madrugada de Navidad especialmente ajetreada en la provincia de Cádiz. En total, se han gestionado 467 incidencias entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 horas del día 25. Esta cifra supone un aumento del 20,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 387 avisos.

Sanitarios y seguridad, los principales avisos

La mayor parte de las llamadas al 112 se han debido a asistencias sanitarias, que suman un total de 244 avisos. Les siguen las incidencias vinculadas a la seguridad ciudadana, con 108 casos. En menor medida, se han registrado avisos por asuntos relacionados con animales (23), incidencias de tráfico (21), accidentes de circulación (17) e incendios (12).

Cádiz, la tercera provincia con más actividad

Las emergencias gestionadas en la provincia de Cádiz representan el 13,01 por ciento del total de Andalucía, donde se han atendido 3.590 avisos durante este periodo festivo. La provincia se sitúa como la tercera con mayor número de incidentes, solo por detrás de Sevilla (953) y Málaga (754), y ligeramente por delante de Granada (465).

En el otro extremo, las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180). Si se analiza el dato por capitales de provincia, Cádiz capital se encuentra entre las más tranquilas, con 53 incidencias, el mismo número que Almería.