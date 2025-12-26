Almería revive su historia: La Legión y la renovada Plaza Vieja protagonizan el Día del Pendón

El Ayuntamiento de Almería celebra este viernes el tradicional Día del Pendón, que conmemora el 536 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos el 26 de diciembre de 1489. La principal novedad es la recuperación de la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como la Plaza Vieja, como escenario principal tras su reciente remodelación. Por segundo año consecutivo, La Legión se sumará a los actos con la participación de la Banda de Guerra y la Sección de Honores.

Una jornada cargada de tradición

La jornada ha comenzado a las 8:00 horas con la colocación del Pendón en el balcón principal de la Casa Consistorial, donde permanecerá custodiado por legionarios hasta las 18:00 horas. El inicio de la guardia estará acompañado por una Salva de fusilería a cargo de una sección de la Policía Local.

A las 11:30 horas, desde el balcón, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, tomará juramento por tres veces al concejal Óscar Bleda, quien portará el estandarte por tercer año consecutivo. A continuación, el Pendón será descendido mientras la Banda de Música municipal interpreta el Himno Nacional.

Recorrido por el corazón de la ciudad

Tras el juramento, se iniciará la procesión hacia la Catedral, presidida por la alcaldesa. La comitiva recuperará su recorrido tradicional por las calles Marín, Jovellanos, Mariana y Cervantes, alterado el año anterior por las obras. A las 12:00 horas, el Cabildo recibirá a la comitiva en la Catedral de la Encarnación para la celebración de una solemne eucaristía.

Finalizada la misa, la procesión reanudará su marcha por la calle Eduardo Pérez, calle Real, calle Emilio Ferrera, Plaza Careaga, calle Vicario Ortega y calle Lope de Vega para regresar a la Plaza Vieja y concluir el desfile.

La tradicional tremolación

De vuelta en la Casa Consistorial, la alcaldesa recogerá el Pendón desde el balcón y lo tremolará tres veces mientras pronuncia las palabras rituales: “Almería por Andalucía, por España, los Reyes Católicos y la Integración de los Pueblos”. El acto culminará con la interpretación de los himnos de Almería, Andalucía y España.

Para finalizar la jornada, la Sección de Honores de la Legión y la Banda de Guerra desfilarán hasta la plaza de la Virgen del Mar, donde se dará por concluido el acto con la interpretación de la canción del Legionario. El Pendón permanecerá en el balcón del Ayuntamiento hasta su retirada a las 18:00 horas.