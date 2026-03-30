Asociación Histórica Vitoria 2013: "Que el Gobierno vasco no reconozca su valor es de vergüenza"

El monumento más fotografiado de Vitoria se desmorona en silencio. El conjunto escultórico de la Batalla de Vitoria, ubicado en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, no solo sufre las consecuencias de pintadas vandálicas, como las aparecidas el pasado 17 de marzo durante la huelga general, sino también un deterioro interno y visible a través de grietas que amenazan su integridad.

Mientras tanto, un informe que realizó el Ayuntamiento de Vitoria y que cifra su restauración entre 360.000 y 400.000 euros cumple un año guardado en un cajón, sin que ninguna institución haya destinado fondos para su rescate.

Una negativa "gravísima"

Patxi Viana, presidente de la Asociación Histórica Vitoria 2013, ha señalado en COPE Euskadi a un responsable principal del bloqueo, el Gobierno vasco. La asociación critica con dureza su rechazo a conceder al monumento la categoría de Bien de Interés Cultural. Según Viana, esta negativa se basó en que "el monumento no presenta las características que le hagan merecedor de protección cultural especial". Una afirmación que califica de “muy grave”.

Patxi Viana

Para la asociación, esta decisión implica que el ejecutivo “no reconoce ni su valor artístico ni su valor histórico”. Viana ha insistido en que esta falta de reconocimiento desde la máxima institución cultural vasca es la causa de la parálisis actual. La reacción de la asociación, iniciar una recogida de firmas para intentar que el Gobierno vasco “reoriente” su postura.

Propuestas ante la inacción

Aunque Viana reconoce que la cantidad necesaria para la reforma integral es difícil de conseguir, critica que no se den pequeños pasos para “demostrar que se tiene interés”, como actuar por fases sobre la piedra o el bronce. Valora como un “paso corto” que el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava hayan reconocido el estado del monumento y el coste de su arreglo, pero sigan sin dar un impulso definitivo. Ante la falta de fondos públicos, la asociación ha planteado explorar la vía de la financiación popular.

Si la institución no puede, se abre ese otro camino, crowdfunding" Patxi Viana

La idea de un crowdfunding o “ayuda social” no es nueva, ya que fue la fórmula con la que se intentó erigir un monumento similar durante todo el siglo XIX. Sin embargo, Viana subraya que cualquier iniciativa de este tipo necesita el “apoyo institucional, sobre todo del Ayuntamiento”.

Monumento a la Batalla de Vitoria

Mala imagen para la ciudad

El estado del monumento, especialmente con las recientes pintadas rojas, ofrece una mala imagen en plena Semana Santa, una época de alta afluencia de turistas. Según Viana, las propias guías turísticas transmiten su “vergüenza al mostrar el monumento tal como está”. El presidente de la asociación cree que falta “pedagogía” y un mensaje oficial que ponga en valor este icono de la ciudad para fomentar el civismo y el respeto ciudadano.