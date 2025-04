El apagón eléctrico en Bilbao, vivido en primera persona

Quién nos iba a decir cuando, a eso de las 12:30 horas, se nos iba la luz, el ordenador, e internet en los estudios de COPE Bilbao que, lejos de vivir un episodio puntual de falta de electricidad en nuestro edificio, nos encontrábamos inmersos en un apagón que abarcaba a toda España (salvo los archipiélagos), Portugal y el sur de Francia.

Según pasaban los minutos, contemplábamos un humo negro que procedía de Petronor por las medidas de seguridad activadas. Los mensajes en los grupos de whatsapp de la emisora comenzaban a indicar que estábamos ante un apagón nacional, y no solo local. Así que cogíamos nuestros equipos y nos lanzábamos a la calle a hablar con la gente y a que la gente hablara con nosotros, ya que todavía muchas personas se encontraban confundidas y sin conocer el alcance real de lo que ocurría.

No teníamos que ir muy lejos hasta encontrarnos con la primera persona afectada por el apagón. Se trataba de una persona que permanecía atrapada en el ascensor desde que se fue la luz. "Llevo media hora encerrado, pero no tengo claustrofobia, me encuentro bien", nos tranquilizaba.

Al poco llegaba un técnico para socorrerle. Apurado y casi sin aire tras subir varios pisos a pie. "No funciona el Call Center, nos están mandando avisos de incidencias directamente de móvil a móvil, desconocemos cuántas personas pueden estar atrapadas en ascensores ahora mismo", confesaba mientras procedía a abrir las puertas del ascensor atascado.

En la calle, se entremezclaban pasajeros arrastrando maletas que salían de la Intermodal, con personas que se acercaban al metro y encontraban los accesos cerrados. "Sí, me he encontrado el metro cerrado. Nadie nos ha comunicado nada, ni sé lo que pasa. Me vuelvo a la universidad", nos decía un joven junto a la parada de San Mamés.

Carlos Molina Unidad del tranvía detenida tras el apagón en Bilbao

A pocos metros, dos unidades del tranvía se encontraban detenidas, con los conductores junto a ellas. "Ha dado fallo la unidad, indicaba que no tenía tensión, y me he dado cuenta de que los semáforos no funcionaban. Nos han dado orden de detener las unidades y evacuar a los pasajeros", nos comentaba uno de ellos.

preocupacion

La preocupación comenzaba a palparse en el rostro de la gente, y ya no había conversaciones en las calles, sino La Conversación, con mayúsculas. En un bar, la encargada se preguntaba cómo iba a poder mantener las puertas abiertas. "No sabemos cómo vamos a poder hacer a la hora de cobrar, de usar la TPV, la maquinaria... No podemos usar la cafetera, nos estamos quedando sin hielo y nos preocupa que se nos eche a perder el género", se lamentaba.

Y hablando de puertas abiertas... nos topábamos en nuestro camino con varias de ellas atascadas, y con personal atrapado en las oficinas. "Hay como 15 personas ahora mismo dentro", nos decía una trabajadora mientras sus compañeros se agolpaban junto a la puerta a la espera de que un técnico pudiera permitirles salir.

Y, de repente, mientras conversábamos con el responsable de un taller de coches, la luz volvía a su local, y a gran parte del territorio. "Estábamos con las máquinas apagadas, así que he tenido que mandar al personal a comer antes de tiempo porque no podíamos hacer nada. Así que a intentar recuperar por la tarde lo que no hemos podido hacer por la mañana. Gracias a la radio de uno de los coches nos hemos podido enterar de que era algo generalizado en toda España", nos apuntaba.

INCIDENCIAS

Los Bomberos de la Diputación foral de Bizkaia han realizado, hasta las cuatro de esta tarde, 56 intervenciones debido al apagón eléctrico generalizado que se producido este lunes, casi todas para rescatar a personas que habían quedado atrapadas en ascensores y otras para ayudar a personas dependientes a regresar a sus domicilios. Asimismo, los Bomberos de Gipuzkoa han atendido una treintena de avisos. Todas las incidencias ha sido resueltas con rapidez.

Del mismo modo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha señalado que, como consecuencia del apagón masivo ocurrido este lunes, a las cuatro de la tarde siguen sin servicio Euskotren de Bizkaia, Cercanías en este territorio y en Gipuzkoa y los tranvías de Vitoria y Bilbao.

El Metro de Bilbao, cerrado tras el apagón

Metro Bilbao permanece, a las tres y media de la tarde, sin servicio debido al apagón eléctrico que se ha sufrido este lunes y, una vez se reponga el servicio de suministro de alta tensión, el proceso de reanudar el servicio podría llevar "varias horas".

Durante el apagón, según ha informado Metro Bilbao, se han evacuado todas las estaciones "tal y como establece el protocolo". Una vez recuperada, y tras una parada de estas características, se espera que puedan tardar "varias horas" en reanudar el servicio.

Por su parte, los hospitales han funcionado con normalidad, pero algunas intervenciones no urgentes se han reprogramado. Seguridad, que ha pedido evitar desplazamientos, ha activado la situación 2 de la Fase de Emergencia del Plan de Proteccion Civil de Euskadi.

Esta consejería ha activado, tras este apagón, la mesa de crisis, que preside el Lehendakari, Imanol Pradales, y que se encuentra en el Centro de Control de Txurdinaga en Bilbao.