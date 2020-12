Andoni La Red presenta su nueva novela 'El escritor número 8'

El joven y muy valorado escritor vasco Andoni La Red ha presentado, para alegría de sus muchos seguidores, su nueva novela, titulada šEl escritor número 8š, de ediciones Carena.

Andoni es novelista, redactor y guionista y destaca por su estilo muy particular y reconocible. Su anterior novela,' Partido a 22', tuvo un notable éxito y los que han leído la nueva dicen que engancha tanto que es dificil dejar el libro para continuarlo más tarde una vez empezado.

Misterio y mucha intriga para una novela con tintes negros que está ambientada en el Rastro de Madrid.

No te pierdas la entrevista de Andoni La Red en COPE Euskadi pero, sobre todo, no te pierdas su libro, cuyo final no te dejará indiferente.

'EL ESCRITOR NÚMERO 8'. Por cierto, ¿quién será?