1.500 ovejas toman las calles de Ordizia con motivo del Artzain Eguna

El pastoreo es una práctica ancestral en Euskadi, donde los artzaiak (pastores) han cuidado los rebaños de ovejas durante siglos y su actividad es clave en la producción de queso Idiazabal. Ordizia celebra este 23 de abril el Artzain Eguna, uno de sus días más especiales, dedicado al oficio del pastoreo. Este miércoles sus calles han sido escenario del paso de unas 1.500 ovejas, de 5 pastores de la comarca, para revivir la antigua trashumancia que los pastores realizaban antaño, desde los pastos bajos a la sierra de Aralar.

La de este miércoles es además la primera de las ferias extraordinarias que se celebran en Ordizia este año. Sirve además para presentar la nueva temporada del queso Idiazabal. Una auténtica joya de la gastronomía vasca que no deja de ganar adeptos. Este año la temporada ha comenzado muy bien, con un aumento de la producción en torno a un 8% según reconoce Miriam Molina, gerente de la Denominación de Origen Idiazabal, en Cope Euskadi.

"Dependemos mucho del clima pero el comienzo es muy esperanzador porque hay un incremento de la producción considerable y en cuanto a la calidad, los primeros resultados son excelentes aunque de momento estamos estrenando campaña", subraya Miriam Molina.

"buenas ventas"

Las ventas también van bien. La D.O. Idiazabal tiene un aliado, que es el mercado más cercano "porque el queso Idiazabal forma parte de nuestra cultura y de nuestras vidas". La amenaza arancelaria de Trump no influye directamente a la D.O. porque "Estados Unidos representa únicamente el 1% de las exportaciones", apunta Miriam Molina.

La D.O. Idiazabal tiene ahora mismo 110 queserías de los cuatro territorios y el objetivo de cara al futuro es "ir aumentando las incorporaciones y apostar por el relevo generacional", subraya.

jornada festiva en ordizia

Julen Baz y Peli Pérez de Anucita, del restaurante Garena de Dima, han sido los encargados de cortar el queso joven, otro de los momentos especiales de este día, que les ha convertido en embajadores del queso Idiazabal.

Pero además la jornada se completa con un montón de actividades. Este miércoles en Ordizia hay degustaciones de quesos, exposiciones de carneros y ovejas, esquileo en vivo y directo, elaboración de mamia o degustación de cordero lechal. Una jornada para disfrutar en la localidad guipuzcoana en esta Semana de Pascua en la que muchos disfrutan aún de vacaciones.