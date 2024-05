La película "Emmanuelle" de Audrey Diwan inaugurará el próximo Festival de Cine de San Sebastián

La producción francesa "Emmanuelle", dirigida por Audrey Diwan, inaugurará a concurso la 72ª edición del Festival de San Sebastián el 20 de septiembre. Será su estreno "mundial" y contará con la presencia de su directora y de sus protagonistas, según ha anunciado este martes el Zinemaldia.

Diwan, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia con "L'événement " en 2021, ha coescrito el guion junto a la también cineasta Rebecca Zlotowski. La película sigue los pasos de una mujer que busca un placer perdido y que en un viaje de negocios a Hong Kong tiene numerosos encuentros, incluido uno con Kei, un hombre que la elude constantemente.

La película se inspira en el personaje y el mundo creados por la escritora Emmanuelle Arsan. Concebida por Audrey Diwan como una exploración del placer en la era post Me Too, "Emmanuelle"se rodó durante el otoño de 2023 en Hong Kong y París. La actriz y directora Noémie Merlant interpreta al personaje principal del filme acompañada de Naomi Watts , Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang y Anthony Wong.

El debut de Audrey Diwan, "Mais vous êtes fous / Losing It ", fue protagonizado en 2019 por Pio Marmaï y Cécile Sallette. Su segunda película, "El acontecimiento", adaptación del libro de Annie Ernaux sobre su aborto ilegal en los años 60, logró el León de Oro en Venecia, además de cuatro nominaciones en los Premios César y una nominación en los BAFTA, entre otros galardones. En 2021, Diwan formó parte del Jurado de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

La película "Emmanuelle" se estrenará en Francia, tras su presentación en el Festival de San Sebastian, el 25 de septiembre.