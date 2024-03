Una mexicana vive seis meses en San Sebastián y acaba indignada con los precios: "No había calefacción"

En el último mes, se hizo viral entre los donostiarras una publicación de Facebook en la que un usuario anunciaba una "oportunidad" en forma de "piso en San Sebastián": "1.500 euros al mes". Tiraba de ironía poniendo la foto de una recreación dentro de un enchufe. Algo así sintió una mexicana que lamenta en TikTok su experiencia con los precios allí.

La situación en Donostia es tal que podría ser declarada zona tensionada de vivienda desde el 1 de enero de 2025. San Sebastián es la tercera ciudad más cara de España y tiene el precio de metro cuadrado en 16,5 euros, siendo también el más elevado de las tres capitales vascas.

El acceso a la vivienda en España resulta un tema cada vez más preocupante para una buena parte de los ciudadanos que perciben la situación del mercado como crítica. A la subida de los tipos de interés que pone cuesta arriba el pago de las hipotecas, se suma la dificultad de muchos hogares para hacer frente al alquiler.

Esta semana conocíamos que una de cada cinco familias monoparentales españolas con menores a cargo tiene problemas para llegar a final de mes. Según revela el último estudio de Unicef sobre la vivienda, pobreza y derechos de la infancia, el número de hogares con problemas para pagar el alquiler, la hipoteca o la luz ha aumentado dos puntos desde 2015.

Los precios

El pasado mes de mayo se aprobó la nueva Ley de Vivienda que establece este precio máximo y que se recoge en los Índices de Referencia del Precio del Alquiler que ya se ha publicado en la web del Ministerio. De esta manera, vas a poder conocer de una manera aproximada el precio que podrías tener por esta casa.

Hablamos de ciudades donde el precio del alquiler ha subido mucho y es realmente difícil conseguir un alquiler. Aquí es donde se podrán aplicar los precios máximos, siempre que las Comunidades Autónomas se adapten a ellos. Algo que no todas están dispuestas a hacer. También esta medida está haciendo que los propietarios no quieran poner en renta sus domicilios.

El objetivo es reducir sustancialmente el precio en una zona tensionada. Pero, al no haber un aumento de la oferta, habrá más demanda para esa zona, incrementando aún más la tensión. Es como pisar el freno para reducir la velocidad en una autopista congestionada para aliviar el tráfico, lo que provocará una mayor acumulación de vehículos.

Sigue sin abordarse la raíz del problema, que es la escasa oferta. En general, es probable que dichos beneficios no traigan cuenta a los propietarios que no quieren arriesgarse a que el inquilino no le pague, le destroce la vivienda o se convierta en un okupa. Esto lo ha sufrido esta mexicana que estuvo solo seis meses y no le daba para vivir con lo que recibía de sus padres.

"No había calefacción"

Andy explica en su cuenta de TikTok cómo fue su experiencia en San Sebastián: "El mismo dinero que me daban mis padres para vivir aquí en México no me alcanzaba para nada". Más allá de "no poder coger un UBER", "hacerse las uñas" o coger "a una persona para limpiar la habitación", su mayor problema era lo que pagaba por el alquiler.

"En San Sebastián eran 500 euros al mes sin servicios incluídos", declara esta mexicana indignada en un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, "aquí en Puebla, donde yo vivo, puedes conseguir algo muy lindo y allí me alcanzaba para un cuarto donde literalmente no había calefacción, no me subía el agua...".