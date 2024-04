Ángel Expósito, al frente del 'Especial Elecciones Vascas', en COPE

¿Ascenderá EH Bildu a primera fuerza política en País Vasco? ¿Cabe la posibilidad de empate entre la formación de Otegi y el PNV, como auguran las últimas encuestas? En tal caso, ¿pactará el PSOE con el PNV o lo hará con EH Bildu para lograr la mayoría absoluta? ¿Cómo afectaría esta decisión al panorama nacional?

Este domingo, desde las 20.30 y hasta las 23.30h, COPE ofrecerá un programa especial con motivo de las elecciones vascas, dirigido por Ángel Expósito, el director de La Linterna, con toda la información, el escrutinio en directo y el mejor análisis para responder a estas y otras preguntas en una jornada decisiva. También con Fernando de Haro, codirector de La Tarde de COPE, que estará en las calles de Bilbao, y con un despliegue especial de la redacción de COPE, con periodistas en las sedes de los diferentes partidos políticos, entre otros puntos de interés, para contar en directo y de cerca todo lo que suceda en este 21-A.









A lo largo del programa, Expósito contará con la participación de analistas y expertos como Álvaro Requeijo, Antonio Arráez, Jorge Bustos, Ignacio Camacho o Nicolás Redondo Terreros, entre otros. Y estará también el politólogo e investigador Rafael Leonisio. El especial se podrá escuchar en antena, en COPE.es y a través de la aplicación de COPE. Además, desde las 20.30 h hasta las 23.30 h se emitirá en streaming a través del canal de YouTube y las redes sociales de la emisora.

¿Y ahora qué?

El lunes 22, desde las 06:00 de la mañana, Carlos Herrera repasará los resultados en ‘Herrera en COPE’ para ofrecer el mejor análisis y explicar los nuevos escenarios que se abren tras las elecciones, tanto en País Vasco como a nivel nacional. Será el punto de partida de una jornada en la que COPE se volcará para ofrecer a la audiencia todas las claves necesarias para entender el alcance y consecuencias del resultado electoral.

Los protagonistas del 21-A, en COPE

Desde el pasado 4 de abril y desde que dio inicio la campaña electoral antes de la cita que tienen este domingo en las urnas en torno a 1,7 millones de vascos, los protagonistas de estas elecciones han pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Imanol Pradales (izquierda), Eneko Andueza (centro) y Javier de Andrés (derecha)





El 8 de abril lo hizo el secretario general del PSOE en País Vasco, Eneko Andueza, quien aseveró que no pactará con EH Bildu, porque su pretensión en Euskadi es "abocarnos a un proyecto soberanista e independentista", y por ello no va a poner en riesgo "la estabilidad" de País Vaco. Escucha la entrevista aquí.

Una semana después, el 17 de abril, pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE' el candidato del PNV, Imanol Pradales, y tan solo un día después de su ataque con gas pimiento a la salida de un mitin en Barakaldo. Pradales aseguró que los resultados del 21-A no afectarán directamente a los apoyos del PNV a Pedro Sánchez. No, al menos, mientras cumpla los acuerdos: "Nosotros seguiremos apoyando al señor Sánchez en la medida que cumpla los acuerdos pactados. De no hacerlo, la legislatura tiene poco recorrido".Pincha aquí para escuchar la entrevista.

El último en hacerlo fue el candidato del PP, Javier de Andrés. Lo hizo este viernes y aseguró que tanto PNV como PSOE hace tiempo que "han traspasado las líneas rojas en cuanto a un suelo ético", que básicamente era no llegar a ningún acuerdo "que diera poder a los que no condenaban el terrorismo". Escucha la entrevista completa a De Andrés pinchando aquí.