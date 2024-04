Eneko Andueza, candidato del PSE: "Nos puede gustar más o menos, pero Bildu es un partido democrático"

El secretario general del PSOE en País Vasco y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, ha aseverado este lunes en 'Herrera en COPE' que no pactará con EH Bildu, porque su pretensión en Euskadi es "abocarnos a un proyecto soberanista e independentista", y por ello no va a poner en riesgo "la estabilidad" de País Vaco.

Andueza ha apuntado a Carlos Herrera que su proyecto político "es opuesto" a lo que él defiende y ha matizado que "en ningún caso voy a ser partícipe de un proyecto que nos lleva a dividir la sociedad y generar vascos de primera o segunda en base a si son nacionalistas o no". No obstante, ha asegurado que "si alguien aporta sus votos para contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía", serán "bienvenidos".





"Si esos votos pretenden contribuir a otra cosa, yo tengo claro que como socialista no estaré de acuerdo y lo rechazaré", ha agregado. No obstante, ha defendido la participación de Bildu en el desarrollo democrático: "La participación de Bildu desde la normalidad en política no la deberíamos ver mal". En este sentido, el candidato socialista en País Vasco ha asegurado que si Bildu está participando "en nuestro sistema democrático" ha sido gracias a la Ley aprobada por PP y PSOE, que además "imponía una serie de requisitos que Bildu ha tenido que cumplir, si no no estaría participando en la vida política".

"Nos puede gustar más o menos, pero Bildu es un partido democrático que no tienen ningún síntoma para que ningún juez le pueda inhabilitar como agente y partido político. Cada cual sabrá cuál es la opinión de Bildu", ha agregado.

[Noticia en ampliación]