Imanol Pradales, candidato del PNV: "Mientras Sánchez cumpla el acuerdo, seguiremos apoyándole en Madrid"

Imanol Pradales es candidato del PNV a lehendakari en País Vasco y ha asegurado que los resultados del próximo 21 de abril no afectarán directamente a los apoyos del PNV a Pedro Sánchez. No, al menos, mientras cumpla los acuerdos: "Nosotros seguiremos apoyando al señor Sánchez en la medida que cumpla los acuerdos pactados. De no hacerlo, la legislatura tiene poco recorrido".

En estos términos se ha pronunciado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde también ha querido dejar claro que quien tiene un acuerdo con Bildu "es el PSOE" y que el PNV "no tiene ningún acuerdo con Bildu, ni en Madrid ni en Euskadi".

"En la medida que Sánchez cumpla el acuerdo con el PNV, que sí existe, el PNV seguirá apoyando a Sánchez en Madrid. Mientras eso ocurra, será así. Si no, la legislatura española tiene muy poco recorrido", ha apuntado tajantemente.

Con respecto a los resultados del próximo domingo, Pradales ha señalado a Sergio Barbosa que desconoce "lo que está en la cabeza de Sánchez", pero sí conoce "sus hechos y sus cambios de opinión". Y es que a su juicio existe una manera "de evitar tentaciones" por parte de los socialistas y es que el PNV "tenga una mayoría fuerte para conformar un gobierno fuerte".

Pradales ha apuntado que es "importante" saber que solo hay dos opciones de Gobierno en Euskadi: "O PNV o Bildu, y no hay más. La partida está entre dos y gobernamos nosotros, o lo harán ellos y es una cuestión relevante. Es importante el resultado que se produzca el domingo y que el PNV gane las elecciones, y no haya tentaciones por parte de otros".

¿Acuerdo entre Bildu y PNV?

El candidato del Partido Nacionalista Vasco ha negado la posibilidad de un acuerdo entre ambos partidos en País Vasco porque tienen "modelos antagónicos". No obstante, Pradales cree "en la libertad de la gente, pero los modelos de países que defendemos unos y otros son antagónicos". En este sentido, no ve en ningún caso "que podamos acordar con Bildu ningún gobierno".

Otro de los asuntos que se han abordado ha sido el asunto del candidato de Bildu a lehendakari, Peio Ochandiano, y su negación a calificar de "terrorista" a ETA, así como de condenar sus actos. "Ochandiano es miembro del aparato de Sortu, que es el heredero de Batasuna, y es quien manda en Bildu", ha apuntado.

Así las cosas, no le han sorprendido sus declaraciones. "Ya llegó a denominar a ETA como un ciclo político y no me ha sorprendido que sea incapaz de decir que eta ha sido terrorismo y de condenar el terrorismo de ETA", ha señalado.

De hecho, considera que "la asignatura ética en el mundo de Sortu sigue pendiente, a nadie en Euskadi le sorprende lo que dice el señor Ochandiano". También ha dedicado unas palabras a Podemos y Sumar, quienes "se habían tirado en plancha en los brazos de Bildu" y ahora "quizás haya personas que reflexionen desde el punto de vista ético de dónde estaban entrando a jugar".

A continuación, Pradales ha señalado que esto "sirva para que las personas en Euskadi piensen el voto y que cuando lo decidan, tengan clara las razones de carácter económico, social y ético". Ha defendido la trayectoria del PNV, que a su juicio es "intachable desde el punto de vista democrático y la defensa de los derechos humanos". No cree que esto sea así en el caso de "otros" y este es el motivo que "debería mover a la sociedad vasca".

Finalmente, ha defendido que País Vasco "merece un lehendakari que condene el terrorismo de manera justa, y reconocer el daño causado y a todas las víctimas".