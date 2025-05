Jauregizar lo deja claro en COPE: 'El 10 de Nico Williams solo luce bien en rojo y blanco'

Bilbao - Publicado el 23 may 2025, 15:45

En una entrevista exclusiva concedida al programa deportivo de la Cadena COPE en Bilbao, Mikel Jauregizar, una de las grandes revelaciones del Athletic Club esta temporada, compartió con Álvaro Rubio sus sensaciones tras un año espectacular tanto a nivel personal como colectivo. A sus 20 años, el centrocampista de Bermeo ha vivido un auténtico sueño con el equipo de su vida.

incansable

“No, estoy muy bien”, respondió tajante cuando se le preguntó si estaba cansado tras la exigente temporada. Jauregizar ha disputado una gran cantidad de minutos y ha sido clave en la clasificación del Athletic para la próxima Champions League, además de alcanzar las semifinales de la UEFA Europa League. “Muy contento por las oportunidades que me ha dado Ernesto”, destacó, agradecido con el entrenador Ernesto Valverde.

El cuarto puesto liguero ha sido un hito celebrado por todo el vestuario, aunque Jaureguizar admite que la temporada le deja un sabor agridulce por su final: “Ha sido una temporada muy bonita, pero el año que viene promete ser mejor con la Champions”.

se va un referente

La entrevista también giró en torno a uno de los momentos más emotivos del año: la despedida de Óscar de Marcos. “Ha sido muy emotivo, ha sido un referente, un ídolo. Me ha ayudado en todo”, confesó con emoción. La relación entre ambos es especial, con imágenes virales que los vinculan desde que Jauregizar era apenas un niño en Lezama.

Respecto a su vida fuera del campo, Jauregizar mostró una enorme naturalidad y humildad, asegurando que sigue manteniendo su rutina habitual en Bermeo: entrenamientos, siestas, cafés con amigos y alguna película en el “txoco”. “Eso te ayuda a mantener los pies en el suelo”.

Mirando al futuro inmediato, el joven no esconde su ilusión: “Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser un sueño cumplido”. Y sobre el debate habitual del sorteo, lo tiene claro: “Prefiero a los peces gordos en San Mamés, quiero competir contra los mejores”.

la champiosn en san mamés

Jaureguizar es presente y futuro del Athletic. Su crecimiento ha sido meteórico, y tanto él como el club viven una etapa dorada. “Muchos me han dicho que no me acostumbre, pero intento disfrutarlo porque soy un privilegiado”, concluyó. El guión de su carrera apenas comienza, y promete muchos más capítulos de gloria.

nico williams y su futuro

En los últimos compases de la entrevista, surgió uno de los temas más comentados en el entorno rojiblanco: el posible interés del Real Madrid por Nico Williams. Jauregizar, entre risas y complicidad, esquivó con elegancia la polémica: “Yo solo le he visto el 10 de rojo y blanco”, afirmó, dejando clara su preferencia por ver a su compañero seguir brillando en San Mamés. Además, aprovechó para subrayar la importancia de mantener la base del equipo: “Poder seguir todos juntos el año que viene sería increíble para seguir dando que hablar en Europa”.

Puedes escuchar aquí la entrevista completa: