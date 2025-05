Ibai Gómez revive en COPE Bilbao su historia rojiblanca: “Jugar la Champions con el Athletic fue indescriptible”

Bilbao - Publicado el 20 may 2025, 15:45

El exjugador del Athletic Club, Ibai Gómez, ha repasado la actualidad rojiblanca en una entrevista emitida en el programa de deportes de COPE Bilbao, donde ha valorado la histórica temporada del equipo bilbaíno y su regreso a la Champions League 11 años después.

Después de una campaña “fabulosa” como entrenador del Arenas, Ibai reconoce que ahora es momento de tomar distancia y disfrutar con más tranquilidad del fútbol: “El veneno se lleva dentro, pero esta semana ha sido de bajar revoluciones y mirar desde la barrera”. Aun así, ha confesado que ha seguido de cerca al Athletic y al Alavés, dos clubes que lleva en el corazón.

athletic y champions

Uno de los momentos más emotivos de la conversación ha sido cuando ha recordado que él mismo disputó el último partido de Champions con el Athletic en 2014 ante el BATE Borisov: “No estuvimos a la altura esperada, yo tampoco, pero fue una experiencia para toda la vida”.

Ibai ha reflexionado sobre lo que supone jugar la máxima competición continental: “Solo podemos decirlo muy pocos jugadores y hacerlo con el club de tu vida es indescriptible. El Athletic es como una religión en mi casa”.

futuro en la cantera

En su mensaje a las jóvenes promesas del club, como Jaureguizar, ha sido claro: “Que lo disfruten y se lo crean. Creo que en aquel momento nosotros no nos lo creímos tanto como debimos. Ahora el equipo sí cree que puede competir con cualquiera en Europa”. El de Santutxu ha resaltado la importancia del cambio de mentalidad del vestuario: “Este equipo ha demostrado que puede competir en tres competiciones y hacerlo muy bien”. También ha elogiado la figura de Ernesto Valverde: “Es el entrenador más completo que he tenido. Siempre acierta con los cambios y no es casualidad”.

Sobre el futuro, confía en la dirección deportiva: “Los fichajes han funcionado, y lo que viene desde abajo también está funcionando. Si deciden reforzar la plantilla, seguro que aciertan”.

final uefa

Por último, Ibai ha confirmado que verá la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United “tranquilo, con amigos”, aunque lejos de San Mamés: “Si la hubiese jugado el Athletic, sí que lo habría intentado”