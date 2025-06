Dani Vivian: “Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser brutal”

En una entrevista con Europa Press, el defensa rojiblanco asegura que vivir la Champions en casa será “increíble” y destaca el ambicioso proyecto liderado por Valverde y una camada joven que va a más. Vivian se muestra ambicioso de cara a lo que viene: “Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser brutal”, afirma con una sonrisa. Para el central, disputar la máxima competición continental no es un premio, sino una nueva meta.

No vamos a decir ‘a ver si pasamos’. Vamos a competir cada partido. Las cosas nos pondrán en nuestro sitio. Dani Vivian Jugador del Athletic

Consciente de la dificultad del reto: “Meterte entre los cuatro primeros es prácticamente imposible”, Vivian remarca el crecimiento de un bloque sólido que ha aprendido a competir en tres frentes. Y advierte: “Somos ambiciosos”.

Un bloque que ilusiona

La base de este Athletic se ha construido sobre cimientos firmes. “Los jugadores jóvenes están renovando a largo plazo”, destaca Vivian, orgulloso del proyecto. Nombres como Sancet, Jauregizar o él mismo simbolizan esa nueva era rojiblanca. “El bloque que estamos formando y cómo todos estamos en la misma sintonía también nos hace fuertes dentro del campo”, sentencia.

La espinita de Old Trafford

Sobre la dolorosa eliminación europea ante el Manchester United, Vivian no olvida el momento clave: “Yo no tiro de la camiseta, le sujeto del hombro. Para mí no es penalti”, explica. Más allá de la acción polémica, lo que le duele es la dureza del castigo: “La norma debería revisarse. No puede tener el mismo castigo que una entrada peligrosa”.

Valverde, el líder que nadie discute

EFE El entrenador del Bilbao, Ernesto Valverde, ofrece una rueda de prensa en Manchester

No hay dudas en el vestuario: Ernesto Valverde es parte del éxito. “No entendíamos vivir una temporada sin él”, confiesa Vivian. “Es nuestro líder, la persona en la que confiamos para que nos lleve donde todos queremos estar”.