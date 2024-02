El Athletic patina en Almería: "No hemos tenido nuestro mejor día" dice Valverde

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, declaró que el partido contra el Almería no ha sido uno de sus mejores partidos. Esccuha todos los detalles en DEPORTES COPE BILBAO.



"El rival no nos ha dejado jugar como nosotros nos hubiese gustado; es una parte de todo. Se ha ido complicando, se han quedado con 10, pero no éramos capaces de traducir eso en ocasiones claras, aunque hemos tenido la de Raúl, aunque al final hemos podido perder. No hemos perdido dos puntos, sino ganado uno".

Contra el colista

Sobre la diferencia de puntos en la clasificación, dijo: "yo entiendo que estamos quintos y vemos a los de adelante, como Barcelona o Atlético. Nosotros tenemos que jugar a un ritmo alto, estar todos muy mentalizados, jugar encima del rival y luego tener fútbol, y hoy no lo hemos tenido. No hemos estado cómodos desde el principio, hemos tenido muchos errores no forzados y al final no hemos podido ganar".

1? ??Almería 0 - 0 Athletic



????Los 'leones' no pueden con un Almería con 10 jugadores desde el 53'



Mala noche

"No hemos tenido nuestro mejor día, el partido estaba en nuestro lado y en el segundo hemos podido ganar y no ha sido así. Creo que el empate es lo justo, aunque a los dos nos sepa a poco", añadió.

Oportunidad desperdiciada

Acerca de la ocasión perdida de entrar en puestos Champions, señaló: "Tenemos que pelear mucho en esta liga, cada uno está haciendo sus cábalas. Tenemos que estar muy finos y es complicado. Queda mucha liga y mucho por luchar para ver dónde podemos estar".