El Athletic ofrece 300 nuevas oportunidades para estar en la final de Copa

El conjunto rojiblanco sorteará 300 entradas entre sus simpatizantes tal y como te venimos contando en Deportes COPE Bilbao como publican en sus redes:

Nueva oportunidad

"Club Athletic, el espacio del Athletic reservado para que simpatizantes de cualquier lugar del mundo puedan vivir su pasión más cerca del Club, sortea entre sus miembros la opción de acceder a la compra de 300 entradas para la final de Copa.

Plazos

El plazo de inscripción comienza este viernes, 15 de marzo, y finaliza el próximo jueves, 21 de marzo, a las 18:00 horas. Los miembros de la familia Gorritazuria, junto a las nuevas altas que se produzcan en este periodo, podrán inscribirse en su cuenta personal de la web del Club Athletic, en el apartado “Ventajas y sorteos” / “Otros sorteos”, donde deberán introducir las credenciales que recibieron al darse de alta.

Inscripción

La inscripción puede realizarse tanto de manera individual como en grupos de dos, debiendo ser ambos simpatizantes del Club Athletic. Para ello, en la inscripción deberá introducirse el código y el nombre de simpatizante del acompañante. En caso de no inscribirse con un acompañante, deberá rellenarse NO en el campo "código de simpatizante acompañante” y NO en el campo “nombre del simpatizante acompañante”.

Club Athletic

El Club Athletic es un espacio reservado para que simpatizantes de cualquier lugar del mundo puedan vivir su pasión rojiblanca más cerca de su equipo, disfrutando de beneficios exclusivos. El precio anual de la suscripción es de 50€, una cantidad que se destina a apoyar los proyectos de inclusión social, comunidad y culturales de la Fundación Athletic Club.

Ventajas

Estas 300 entradas destinadas a sorteo a través de Club Athletic forman parte de los compromisos sociales del Club, y suponen, además, una vía alternativa para que importantes colectivos de la comunidad athleticzale, como son los numerosos Gazteabonoa, peñistas simpatizantes del Club Athletic o fieles aficionados en la distancia, puedan animar a los leones en La Cartuja" según ha publicado el Athletic.

La FINAL de COPA también en COPE MÁS BILBAO

COPE MÁS BILBAO (95.5 fm) realizará el sábado 6 de abril desde el estadio de La Cartuja de Sevilla un programa especial previo a la retransmisión de la final de Copa.

Recogeremos toda la actualidad de los rojiblancos, las opiniones de nuestros comentaristas, el pulso de la marea athletictzale, los mensajes de apoyo de personalidades del ámbito deportivo, cultural y social de Bizkaia....

Empezaremos a las 20.30 h, hora y media antes del inicio del encuentro. Oscar Vales volverá a ser nuestro comentarista de cabecera en una retransmisión que implicará a todo el equipo de deportes de COPE en Euskadi.

También contaremos con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia

Patrocinios especiales

Los que también apoyarán al Athletic durante este Especial Final de Copa serán nuestros patrocinadores:

