Zamora elogia a Zubeldia y pide paciencia con Zakharyan en su paso por Deportes COPE Gipuzkoa

Jesús Mari Zamora, una de las figuras legendarias de la Real Sociedad, participó en El Vestuario de la COPE, deDeportes COPE Gipuzkoa, donde compartió reflexiones sobre la actual plantilla del equipo y su propia experiencia como jugador. Durante la conversación, moderada por Marco Antonio Sande, con la participación de Mauri Idiakez y Mikel Recalde, Zamora destacó el talento de Igor Zubeldia y pidió tiempo para evaluar el potencial de Arsen Zakharyan.





"He visto muy bien a Zubeldia", afirmó Zamora, señalando al mediocampista como uno de los jugadores más destacados de la actual Real Sociedad. Sobre Zakharyan, la leyenda del club donostiarra fue cauteloso pero optimista: "A Zakharyan hay que darle tiempo a ver si da lo que el club quiere que dé. Me gustaría verlo un poco más, sabe lo que quiere y qué hacer con el balón. Técnicamente es bueno y tiene un buen golpeo".









Vale más el cariño que el dinero





El exjugador también reflexionó sobre el valor de la afición y el sentido de pertenencia que caracteriza a la Real Sociedad. "Mi generación tiene muy claro, y yo por supuesto también, que lo que nos ha dado valor es la afición, es la gente", señaló Zamora. "Yo si no me he ido de este club en su momento fue por el cariño de la afición y de la gente. ¿Que tiene más valor el dinero o el cariño?", agregó, resaltando la importancia de los vínculos emocionales sobre los aspectos económicos.





El diálogo se tornó nostálgico al abordar el tema de las ofertas que Zamora recibió de otros clubes durante su carrera. A pesar de los esfuerzos de Sande y Recalde por profundizar en este aspecto, Zamora mantuvo una postura reservada: "Ya no tiene importancia", dijo, restándole importancia a las oportunidades de fichar por equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o la Juventus, y enfatizando su compromiso con la Real Sociedad.





La presencia de Zamora en "El Vestuario" de Deportes COPE Gipuzkoa no solopermitió un análisis del momento actual del equipo, sino que también ofreció una mirada íntima a los valores y decisiones que marcaron su carrera. La tertulia, enriquecida con la experiencia y perspectiva de Zamora, resaltó una vez más la profundidad y pasión que caracterizan al fútbol vasco y su afición.