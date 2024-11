Roberto Olabe anuncia su salida de la Real Sociedad y destaca el desgaste en el club

Roberto Olabe, director de fútbol de la Real Sociedad, anunció en una rueda de prensa su salida del club al finalizar la temporada, una decisión tomada desde junio y comunicada al presidente Jokin Aperribay. Olabe destacó que la Real necesita «frescura» para continuar creciendo. Con una cláusula en su contrato que permitía adelantar el fin del acuerdo, Olabe aclaró que su partida responde exclusivamente a una reflexión profunda sobre su ciclo en el club. «Sentí que era el momento de dar un paso al lado; este puesto requiere la frescura que hoy creo que otros pueden aportar», comentó Olabe, quien aseguró que el presidente respetó su decisión y apoyó el proceso de transición.

Desgaste personal y efecto en el entorno

Uno de los puntos que más destacó fue el reconocimiento de un desgaste personal acumulado en un puesto de alta responsabilidad. Olabe admitió que esta presión afecta a quienes lo rodean en el día a día y, en sus propias palabras, «desgasta» el ambiente de trabajo. «Gasto y me desgasto», confesó. Esta reflexión sobre la exigencia del puesto parece haber sido uno de los detonantes de su decisión, entendiendo que el proyecto necesita una perspectiva renovada.

Una relación profesional con Imanol

La relación entre Olabe e Imanol Alguacil fue otra de las cuestiones abordadas durante la comparecencia. El director de fútbol aclaró que, si bien existe respeto mutuo, su relación es estrictamente profesional. «No vengo al trabajo a hacer amigos ni enemigos», comentó Olabe, añadiendo que el trabajo en la Real ha exigido priorizar el compromiso con el proyecto antes que cualquier vínculo personal. Para Olabe, esta manera de afrontar su rol es fundamental en un proyecto que necesita crítica constructiva y colaboración profesional.

El respaldo a Erik Bretos como sucesor

Olabe, aunque no fue quien directamente propuso a Erik Bretos como su sucesor, aseguró que el club contó con su opinión al tomar la decisión y que confía plenamente en él. «Erik no fue decisión mía, pero me siento orgulloso de que el club apueste por alguien de casa, con el conocimiento y la experiencia para seguir impulsando el proyecto», aseguró el alavés, quien ve en Bretos una figura capacitada para liderar esta nueva etapa en la Real.

Sin ofertas ni planes para una cuarta etapa

En respuesta a los rumores sobre posibles ofertas, Olabe desmintió que su salida esté relacionada con propuestas externas, como la del Arsenal, que habría mostrado interés en sus servicios. «No tengo nada cerrado ni planes concretos para el futuro», afirmó, reiterando su voluntad de terminar la temporada con la Real antes de considerar cualquier posibilidad. Sin descartar un eventual regreso al club en una cuarta etapa, Olabe mantuvo un tono prudente sobre su futuro: «No me atrevo a decir que no volvería a la Real, aunque mi mirada ahora se centra en concluir el trabajo de este año».

Una despedida sin apoyos visibles

La soledad en la que Roberto Olabe se ha despedido del club no ha pasado desapercibida. Sin el respaldo de figuras clave como Jokin Aperribay, Erik Bretos, Imanol Alguacil o jugadores de la plantilla, el director de fútbol compareció solo ante los medios en un día significativo para el equipo txuri-urdin.

