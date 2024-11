Desavenencias entre Imanol Alguacil y Roberto Olabe tensionan la renovación del técnico

La Real Sociedad atraviesa una semana convulsa por la información adelantada por Mauri Idiakez en El Vestuario de la COPE, donde subrayó la falta de sintonía entre Imanol Alguacil y Roberto Olabe, director de fútbol del club. Según el periodista, ambos profesionales mantienen una relación fría que estaría frenando la ampliación de contrato de Alguacil, cuyo acuerdo expira en julio de 2025. El Diario AS ha añadido hoy que el club ya ha ofrecido una renovación al técnico hasta 2027, aunque este aún no ha dado una respuesta formal.

Este tema ha sido el centro de la tertulia Tiempo de Txoko, emitida los miércoles en Deportes COPE Gipuzkoa de la mano de Marco Antonio Sande, donde han participado los periodistas Mauri Idiakez, Oier Fano, David Miner y David Juanmartiñena. Idiakez, quien ya reveló el lunes que «Imanol y Olabe no se llevan», defendió su posición asegurando que en ningún momento afirmó que su relación fuera buena o mala, sino que simplemente «no se llevan». Además, afirmó que la situación actual refleja un patrón repetido en el club, señalando que Olabe ya tuvo tensiones similares con anteriores entrenadores como Eusebio y Garitano.

«Yo dije que no se llevan, no dije que se lleven bien o mal, dije que no se llevan».

Mauri Idiakez

Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa