Los médicos de Canarias alertan del colapso sanitario por la gripe y el caos de las bajas laborales

El pico de infecciones respiratorias se ha adelantado este año y los centros de salud de Canarias ya se encuentran saturados. Así lo ha alertado Elena Pérez, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, en una entrevista en Herrera en COPE Gran Canaria, donde ha explicado que "las consultas están llenas, pues, de gripes, catarros, bronquitis", lo que ha multiplicado el trabajo tanto en las consultas como en los servicios de urgencias.

El problema de las bajas laborales

A la alta demanda asistencial se suma una "problemática más" que aumenta la sobrecarga: la gestión de las bajas laborales. Pérez ha criticado que el sistema obligue a los pacientes con cuadros leves, que solo necesitan unos días de reposo, a "pasar por servicios de urgencia solo para tener el papel", para después tener que pedir cita con su médico, aumentando así las listas de espera.

Lo último que te apetece cuando estás malo es estar esperando horas en un servicio de urgencia" Elena Pérez, portavoz de la Asociación de médicos de Atención Primaria de Canarias

Por ello, desde la asociación proponen una "autodeterminación de las ausencias" en las empresas, un modelo que ya funciona en otros países. Este sistema permitiría a los trabajadores autojustificar un número limitado de días de ausencia al año por enfermedad leve. Frente a la posibilidad de que aumente el absentismo, Pérez apela a la confianza y la responsabilidad individual, señalando que "lo último que te apetece cuando estás malo es estar esperando horas en un servicio de urgencia".

Elena Pérez, portavoz de la Asociación de médicos de Atención Primaria de Canarias

Recomendaciones y uso de la mascarilla

Ante el aumento de contagios, la portavoz ha recordado la importancia de medidas preventivas que se popularizaron con la COVID. "Si vemos que estamos picados y estamos con catarro, mocos, tos, pues bueno, intentar si vas a estar en un sitio cerrado, llevar la mascarilla para evitar contagiar a los demás", ha recomendado, especialmente en reuniones con personas mayores o con patologías.

Estamos con una cepa de la gripe que es más contagiosa que otros años" Elena Pérez, portavoz de la Asociación de médicos de Atención Primaria de Canarias

Según Pérez, las reinfecciones son frecuentes, ya que "hay muchos virus que dan cuadros parecidos". Ha aclarado que, aunque la cepa de la gripe de este año es "más contagiosa", no parece que aumente la gravedad y la mayoría son "cuadros leves", excepto en personas con factores de riesgo. Para disfrutar de las fiestas de la forma "más segura posible", ha concluido, es clave ventilar los espacios cerrados y usar la mascarilla si hay síntomas.