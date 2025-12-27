Lorca recupera su tradicional ‘baile de pujas’ por una causa solidaria
El grupo folclórico Virgen de las Huertas recupera esta tradición lorquina para recoger alimentos no perecederos que se entregarán a Cáritas Interparroquial
Lorca - Publicado el
1 min lectura0:47 min escucha
El grupo de folclore Coros y Danzas Virgen de las Huertas celebrará este sábado a las 12:00 horas la cuarta edición de su baile de pujas solidario. El evento tendrá lugar en la plaza de Calderón de Lorca y tiene como objetivo la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas Interparroquial.
Una tradición adaptada
Esta iniciativa recupera una antigua costumbre lorquina que se celebraba tradicionalmente a las puertas del día de los Inocentes, el 28 de diciembre. En estos bailes, los asistentes pujaban con dinero para bailar con la persona a la que pretendían, todo ello mientras se interpretaban cánticos de pascua, parrandas, jotas y malagueñas en un corro.
El evento actual adapta esta costumbre a los nuevos tiempos. En esta ocasión, las pujas se realizarán con alimentos no perecederos que serán entregados íntegramente a Cáritas. Durante la jornada, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas interpretará un repertorio de malagueñas, parrandas y jotas.
El objetivo es recaudar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad"
Concejal de Cultura
Llamamiento a la participación
El objetivo principal de la iniciativa es "recaudar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad". Desde el Ayuntamiento de Lorca, el concejal de Cultura, Santiago Parra, ha lanzado un mensaje para "invitar a los vecinos y a visitantes a que participen activamente en esta iniciativa solidaria", que pone en valor el folclore, la convivencia y la solidaridad.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.