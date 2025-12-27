COPE
Lorca recupera su tradicional ‘baile de pujas’ por una causa solidaria

El grupo folclórico Virgen de las Huertas recupera esta tradición lorquina para recoger alimentos no perecederos que se entregarán a Cáritas Interparroquial

Coros y Danzas Virgen de las Huertas durante uno de sus espectaculos
Antonio Montoro

El grupo de folclore Coros y Danzas Virgen de las Huertas celebrará este sábado a las 12:00 horas la cuarta edición de su baile de pujas solidario. El evento tendrá lugar en la plaza de Calderón de Lorca y tiene como objetivo la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas Interparroquial.

Una tradición adaptada

Esta iniciativa recupera una antigua costumbre lorquina que se celebraba tradicionalmente a las puertas del día de los Inocentes, el 28 de diciembre. En estos bailes, los asistentes pujaban con dinero para bailar con la persona a la que pretendían, todo ello mientras se interpretaban cánticos de pascua, parrandas, jotas y malagueñas en un corro.

El evento actual adapta esta costumbre a los nuevos tiempos. En esta ocasión, las pujas se realizarán con alimentos no perecederos que serán entregados íntegramente a Cáritas. Durante la jornada, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas interpretará un repertorio de malagueñas, parrandas y jotas.

El objetivo es recaudar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad"

Santiago Parra 

Concejal de Cultura

Llamamiento a la participación

El objetivo principal de la iniciativa es "recaudar alimentos no perecederos y productos de primera necesidad". Desde el Ayuntamiento de Lorca, el concejal de Cultura, Santiago Parra,  ha lanzado un mensaje para "invitar a los vecinos y a visitantes a que participen activamente en esta iniciativa solidaria", que pone en valor el folclore, la convivencia y la solidaridad.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

