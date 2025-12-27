El Puerto de Cartagena ofrece planes para toda la familia en Navidad

El Puerto de Cartagena continúa desarrollando una completa programación de actividades navideñas que se extenderá hasta el próximo Día de Reyes. La música en directo y las actividades pensadas para toda la familia llenan de vida el muelle, consolidándolo como uno de los principales puntos de encuentro durante estas fiestas en la ciudad portuaria.

Música en directo para todos los públicos

La oferta musical prosigue con fuerza estos últimos días del año. Este 27 de diciembre actuarán Patente 2.0 (13:00 h) y Los Happys (17:00 h). Le seguirán Los Vecinos del Cuarto el día 28 a las 13:00 h y Los Brahls el 30 de diciembre a las 17:00 h, con una segunda sesión a las 20:30 h, ofreciendo una amplia variedad de estilos para todos los gustos.

La programación continuará en Nochevieja con Alta Tensión a la hora del aperitivo y Santi DJ por la tarde. Ya en 2025, el 2 de enero será el turno de Christopher Martínez (13:00 h) y Cristina Vittoria (19:00 h), seguidos por La Calle y Sedo DJ el 3 de enero. La música no cesará con Josema Alcaraz y Katarsia el día 4, Cota Cero el día 5 y el broche final de Santi Show el 6 de enero.

Navidad pensada para las familias

Los más pequeños de la casa también tienen un espacio protagonista en la Navidad del Puerto. La programación infantil incluye una gran diversidad de espectáculos y talleres, como la función 'El Elfo Mágico' el 27 de diciembre, Pinta Caras y Cantajuegos el día 28, o el espectáculo 'Victoria en el Mundo Disney' el 29 de diciembre.

Todas las actividades infantiles se desarrollan principalmente en horario de mañana, facilitando la asistencia de las familias.