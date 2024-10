La renovación de Imanol Alguacil, una cuestión de confianza y resultados en la Real Sociedad

El futuro de Imanol Alguacil en la Real Sociedad continúa siendo tema de conversación, especialmente entre la afición y los medios de comunicación. En la tertulia de El Vestuario de Deportes COPE Gipuzkoa, emitida en directo desde el Restaurante Abakando, se abordó este tema clave para el club. El entrenador, cuyo contrato expira al final de la temporada, ha sido respaldado en todo momento por el presidente Jokin Aperribay y el director de fútbol, Roberto Olabe, quienes han manifestado que su continuidad no es más que una cuestión de sentarse a negociar y resolver. Sin embargo, la falta de resultados está empezando a generar dudas en parte de la afición.

«imanol es la real sociedad»

La palabra clave en esta situación es "renovación", ya que tanto desde la directiva como desde el entorno del club se ha insistido en que Imanol Alguacil es el técnico adecuado para liderar el proyecto. En varias ocasiones, Aperribay ha afirmado que la renovación de Alguacil es un trámite que se resolverá con facilidad, llegando a dejar sellada la frase «Imanol es la Real Sociedad», mientras que Olabe siempre ha señalado que el oriotarra es el «entrenador ideal» para la Real Sociedad. No obstante, los resultados irregulares han provocado que el proceso de renovación pueda dilatarse más de lo esperado.

el debate está en la calle

Durante la tertulia, Marco Antonio Sande, jefe de deportes de COPE Gipuzkoa, puso de manifiesto el malestar de una parte de la afición con el entrenador. «El sector crítico le achaca que es él el que tiene que encontrar soluciones en el juego y en los protagonistas a la falta de gol de la Real Sociedad», afirmó Sande, destacando que la falta de gol ha sido uno de los grandes problemas del equipo esta temporada. Los aficionados más críticos apuntan directamente a Alguacil, exigiendo cambios en el sistema y en la gestión de los recursos ofensivos del equipo.

«Los críticos le reclaman a Imanol que encuentre soluciones a la falta de gol». Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

En este contexto, Bixio Gorriz, exjugador y leyenda de la Real Sociedad, defendió la responsabilidad de Imanol Alguacil para mejorar el rendimiento del equipo. «No cabe duda que es su responsabilidad, que el equipo rinda y que se solucionen los problemas. Lo vemos todos, y él mejor que nadie», señaló Gorriz, quien también subrayó su convicción de que la renovación del técnico se producirá si el club así lo desea. «Imanol es de la casa y yo estoy convencido de que cuando quiera la Real, si es que lo quiere hacer, renovará seguro», comentó Gorriz, añadiendo que es natural que, cuando los resultados no acompañan, surjan voces críticas dentro de la afición.

«A la Real Sociedad le tocó el gordo con Imanol Alguacil». Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

Por su parte, Marta Gonzalo, periodista de El Desmarque y Mediaset, aportó una visión más técnica sobre el trabajo de Alguacil, afirmando que no se puede culpar solo al entrenador por la falta de gol del equipo. «Si es responsabilidad suya o no que los futbolistas metan goles es bastante discutible. Los pocos entrenamientos que nos han dejado ir a la prensa a Zubieta veo que se entrena todo, y la falta de puntería es del jugador. Trabajar se trabaja, pero Imanol no puede ser el que remate», apuntó Gonzalo, defendiendo que la preparación del equipo es adecuada, pero los jugadores deben asumir su responsabilidad en la finalización.

«Imanol no puede ser el que remate los balones». Marta Gonzalo Periodista de El Desmarque y Mediaset

A pesar de las críticas, tanto desde la directiva como desde el propio equipo se mantiene la confianza en Imanol Alguacil. Mauri Idiakez, periodista de COPE, reforzó la idea de que el entrenador tiene un profundo conocimiento de la Real Sociedad, destacando que «es de la Real», lo que supone una ventaja en cuanto a la gestión del grupo y el entendimiento de la filosofía del club. Además, Marco Antonio Sande destacó la evolución táctica de Alguacil en los últimos años, afirmando que «ha madurado en lectura y manejo de partido, ha cometido errores como los comete Guardiola o Bielsa, pero ha habido muchos partidos en donde sus decisiones han mejorado lo que se veía en el terreno de juego».

«Lo que más se le achaca a Imanol es que hace los cambios muy tarde». Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE

Sin embargo, Idiakez también apuntó a uno de los principales motivos de crítica entre los aficionados: los cambios en los partidos. «Lo que más incide la gente, el denominador común de la crítica, es que suele hacer los cambios tarde», señaló el periodista, reflejando una de las inquietudes más repetidas por la afición txuri-urdin en las últimas jornadas.

El propio Imanol Alguacil ha mantenido siempre una postura humilde respecto a su renovación, afirmando que debe ganarse el derecho a continuar al frente del equipo. «Me la tengo que ganar», ha repetido en varias ocasiones, consciente de que su futuro dependerá en gran medida de los resultados del equipo en las próximas semanas. La Real Sociedad sigue viva en Europa, pero la necesidad de mejorar su rendimiento en LaLiga es evidente.

