Imanol Alguacil se harta de que le deseen ánimos: "Me molesta muchísimo y no sabes cómo contesto"

Imanol Alguacil está harto de que le den ánimos.

En la previa del partido que la Real Sociedad disputa este miércoles frente al Niza, en la primera jornada de la Europa League, el técnico del equipo txuriurdin ha sido así de tajante: "Es lo que menos necesito: ánimos. Es más, me molesta muchísimo que me den ánimos".

"Y han sido muchísimos mensajes de ánimos, ¡buah, es que no te puedes ni imaginar cómo les contesto!", recalcaba el entrenador a pregunta de un periodista en la rueda de prensa de este martes.

Contó que "nada más salir de Valladolid", en el último partido de LaLiga en el que ambos empataron a cero, "me encontré con uno de Orio y le dije 'última vez que me das ánimos. Yo no necesito ánimos, necesito ganar partidos y hacer goles. Punto y se acabó".

El tono de Alguacil era desenfadado. De hecho, terminó enviando un mensaje de ilusión al tiempo que se cobraba alguna 'factura': "De verdad os digo que estoy súper ilusionado, con unas ganas de dar una vuelta a la situación... ¿Por qué? Porque ha salido gente que durante cinco años han estado escondidos. Hasta no hace mucho, hemos sido la envidia de media Europa".