La Real Sociedad mantiene el pulso a la UEFA y queda sola en su lucha contra los ultras

La Real Sociedad ha decidido mantener su postura de no vender entradas al Ajax para el próximo partido de la Europa League en Anoeta, en un pulso que desafía abiertamente las normativas de la UEFA. Esta medida llega tras los altercados en el último encuentro europeo con los ultras del Anderlecht, quienes sembraron el caos en el estadio, arrojando objetos peligrosos que alcanzaron a aficionados de la Real, entre ellos familias y niños. Ante este contexto, el club txuri-urdin ha tomado una decisión que prioriza la seguridad de sus seguidores, aunque eso signifique enfrentarse a sanciones por parte de la UEFA.

Una Real Sociedad sin apoyo en su lucha contra la violencia

La negativa del club guipuzcoano ha generado reacciones de rechazo por parte de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) y de asociaciones de aficionados del Ajax, quienes reclaman que se respeten sus derechos como visitantes, establecidos en el artículo 45.01 del reglamento de la UEFA Europa League. Estas organizaciones advierten de un posible riesgo de seguridad si se bloquea el acceso a los hinchas del Ajax, quienes ya tienen vuelos y alojamientos confirmados para el partido en San Sebastián. No obstante, la Real Sociedad se ha quedado sola en su posición, sin recibir el apoyo de otros clubes españoles o de las asociaciones de aficionados que reclaman garantías de seguridad. La falta de respaldo ha sorprendido a la afición y refuerza el compromiso del club donostiarra de proteger el ambiente en Anoeta.

Las declaraciones de Mikel Oyarzabal y el respaldo de Deportes COPE Gipuzkoa

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, dejó clara su posición tras los incidentes con los ultras del Anderlecht, exigiendo a la UEFA que «dé un paso adelante» para prevenir situaciones peligrosas en los estadios. A su vez, desde Deportes COPE Gipuzkoa, el jefe de Deportes, Marco Antonio Sande, respaldó la postura de la Real Sociedad, criticando la pasividad de otros clubes en la lucha contra la violencia. «Es indignante que la Real Sociedad no reciba el apoyo de otros clubes. Todos deberíamos ir de la mano contra la violencia en el fútbol. Lo que no se puede es mirar hacia otro lado, y es precisamente lo que no ha hecho la Real Sociedad», expresó Sande en El Kiosko de la COPE. Además, subrayó que las asociaciones de aficionados deberían implicarse en erradicar estos comportamientos y no dejar que solo la directiva del club donostiarra cargue con esta responsabilidad.

«Todos deberíamos ir de la mano contra la violencia en el fútbol» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Preocupación por los antecedentes de violencia en la hinchada del Ajax

La reciente decisión de la Real Sociedad de mantener el veto a los ultras del Ajax responde a los antecedentes de violencia asociados con esta afición. Hace apenas unos días, seguidores del Ajax protagonizaron incidentes en Ámsterdam durante un partido contra el Maccabi Tel Aviv, con un saldo de 62 detenidos y escenas de enfrentamientos que reflejan la capacidad de algunos ultras para desestabilizar el ambiente de un partido. Esta situación ha sido determinante para que la Real Sociedad decida no liberar entradas para los aficionados neerlandeses en el partido del 28 de noviembre en Anoeta, aunque esta postura la deje sola en su desafío a la UEFA y a las entidades que deberían apoyar este esfuerzo de seguridad.

