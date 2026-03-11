La Real Sociedad se divide entre la obligación de LaLiga y el sueño de la Copa

La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos con la mente puesta en el crucial partido de LaLiga contra Osasuna del próximo domingo, pero con un ambiente inevitablemente impregnado por la ilusionante final de la Copa del Rey del 18 de abril. Esta dualidad ha encendido un intenso debate en el programa ‘Tiempo de Txoko’ de Deportes COPE Gipuzkoa, donde los periodistas Mauri Idiakez, Oier Fano y David Juanmartiñena, bajo la dirección de Marco Antonio Sande, han expuesto las diferentes sensibilidades que rodean al club txuri-urdin.

El dilema: LaLiga o la Copa

El debate sobre las prioridades deportivas se ha convertido en el epicentro de la tertulia. El periodista Oier Fano se ha mostrado tajante al defender la importancia capital del título copero. "No me puede entretener el Osasuna, que me da igual que como si te meten siete goles", ha llegado a afirmar, subrayando que una final con público es un evento histórico que debe ser la única prioridad. Para Fano, la oportunidad de levantar un trofeo después de tantos años eclipsa cualquier otro objetivo a corto plazo.

En la otra cara de la moneda, su compañero Mauri Idiakez ha apelado a la prudencia y ha advertido sobre los peligros de fiarlo todo a un solo partido. "Jugarse a una carta a rojo y negro en el casino, ir a Europa en la final de copa, me parece muy peligroso", ha sentenciado Idiakez. En su opinión, el equipo no puede permitirse descuidar LaLiga, que representa "el pan y la mantequilla" y es una vía fundamental para asegurar la presencia en competiciones europeas la próxima temporada, un pilar básico en el presupuesto del club.

La fragilidad defensiva, a examen

Más allá del debate principal, el rendimiento deportivo del equipo también ha sido objeto de análisis, con especial preocupación por la fragilidad defensiva. La Real Sociedad acumula 41 goles en contra a falta de 11 jornadas, una cifra que, según Idiakez, es "una barbaridad". El foco se ha puesto en la defensa del juego aéreo y los centros laterales, un problema que quedó patente en el Metropolitano y que genera dudas sobre la pareja de centrales que debe ser titular, con Zubeldia y Caleta Car como principales candidatos.

El debate se extiende a la portería. El periodista David Juanmartiñena ha señalado la temporada "más irregular" de Álex Remiro, cuyo contrato finaliza en 2027 y aún no ha renovado. Mientras tanto, el joven Unai Marrero ha sido ratificado por el técnico Rino Matarazzo como el portero para la Copa del Rey, generando una discusión sobre si debería tener minutos también en LaLiga para prepararse de cara a la gran final.

El 'atraco' a los aficionados en Sevilla

La polémica por los desorbitados precios para asistir a la final ha sido otro de los temas candentes. Oier Fano ha calificado la situación como una "auténtica vergüenza", criticando que los aficionados se vean obligados a gastar "entre 1.000 y 1.500 euros" para ver un partido. Sande ha apuntado directamente a la Real Federación Española de Fútbol, organizadora del evento, por permitir que "de manera tan vil se trate así a los ciudadanos". Las entradas tienen precios que oscilan entre los 89 y los 282 euros, pero los costes de viaje y alojamiento disparan la cifra final.

A esta crítica se ha sumado Mauri Idiakez, quien ha calificado de "vergonzoso" que la Federación se quede con 18.000 de las 70.000 entradas del estadio. Por su parte, Juanmartiñena ha advertido del riesgo de que los hoteles cancelen reservas hechas a precios razonables para volver a ofrecerlas a costes desorbitados, una práctica que ya está afectando a algunos aficionados. La actualidad de la Real Sociedad y todos los debates pueden seguirse en directo de lunes a viernes de 15.25 h a 16.00 h en el 99.8 de la FM y en las plataformas digitales de COPE MÁS San Sebastián.