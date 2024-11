La Real Sociedad busca redención en Europa ante un Ajax intratable

La Real Sociedad afronta este jueves un partido crucial en la Europa League contra el Ajax de Ámsterdam. Con solo cuatro puntos en cuatro jornadas, el equipo txuri-urdin está fuera de los puestos que garantizan avanzar en la competición. Imanol Alguacil, técnico de la Real, subrayó en rueda de prensa que el equipo necesita recuperar su mejor versión para vencer a un Ajax que llega en racha.

Imanol Alguacil: «El Ajax nos exigirá jugar como ante el Barcelona»

«El Ajax es un gran equipo, con una dinámica muy positiva. Hace dos semanas hicimos un partido redondo ante el Barcelona y necesitaremos repetirlo para ganar», señaló Alguacil, quien no ve la situación como límite pese a las necesidades clasificatorias. «No miro los puntos. Afrontamos cada partido con personalidad y enfocados en hacerlo bien. Este equipo ya ha demostrado que puede conseguir grandes cosas».

«Tendrán que hacer un gran trabajo y tendrán que correr mucho porque nosotros vamos a salir como animales» Aihen Muñoz Jugador de la Real Sociedad

El técnico oriotarra también respondió sobre el cruce de declaraciones con Mikel Oyarzabal tras el derbi en San Mamés. «Mikel es mi prolongación en el campo y fuera de él. Tenemos una relación magnífica, y no hay mejor capitán para este equipo».

La amenaza del Ajax y el análisis de Farioli

El Ajax, dirigido por Francesco Farioli, llega como el equipo más goleador y menos goleado del torneo. Con 13 goles a favor y solo uno en contra en cuatro partidos, los neerlandeses son el rival a batir. Farioli, en su comparecencia en Anoeta, elogió a la Real Sociedad y a su técnico: «Es un equipo que ha crecido mucho y que merece respeto. Imanol es una referencia en el fútbol español. Sabemos que controlar a jugadores como Zubimendi será clave para frenar su juego».

Farioli también destacó la fortaleza de la conexión entre la Real, sus aficionados y sus jugadores, subrayando que ese será un factor determinante en el partido.

Aihen Muñoz y la importancia de Anoeta

Aihen Muñoz, defensor txuri-urdin, reforzó el mensaje de la necesidad de ganar en casa. «Sabemos que no hemos tenido los resultados que esperábamos en Europa, pero este equipo ha demostrado que sabe competir en momentos importantes. Con nuestra afición, estamos seguros de que podemos dar un paso adelante».

Contexto y bajas importantes

La Real no podrá contar con Óskarsson, Zakharyan y Traoré, mientras que Sadiq, aunque mejorado, no está al 100%. Aihen y Brais podrían entrar en el once inicial, mientras que Becker es otra posible novedad respecto al equipo que perdió en el derbi.

El Ajax, por su parte, llega con algunas bajas, pero sigue mostrando un rendimiento excepcional. «Es un equipo dinámico y versátil, que sabe jugar tanto en posesión como en transiciones rápidas», destacó Alguacil, consciente del reto que supone enfrentarse a un equipo que no pierde desde agosto.

El reto europeo de la Real

Con dos jornadas aún por disputar tras el duelo contra el Ajax, la Real sigue dependiendo de sí misma para avanzar en la Europa League. Ganar en Anoeta es fundamental para mantener vivas las opciones y encarar los partidos ante PAOK y Dinamo Kiev con mayor margen de maniobra.

Los aficionados podrán seguir el partido y el análisis postpartido en Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes, de 15.25 h a 16.00 h, sintonizando el 99.8 FM o a través de COPE MÁS Gipuzkoa en cope.es.