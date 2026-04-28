La Real Sociedad se agrieta por la defensa y el caos del VAR

La Real Sociedad vive entre la resaca de la polémica arbitral en Vallecas y la preocupación por una asignatura pendiente: la defensa. El equipo, que viene de empatar a tres ante el Rayo Vallecano, es el segundo equipo más goleado de LaLiga, una estadística que genera incertidumbre a falta de cinco jornadas para el final de la temporada. El técnico, Rino Matarazzo, ha concedido tres días de descanso a la plantilla, que volverá a los entrenamientos el próximo jueves en Zubieta.

El VAR, en el punto de mira

La controversia se centra en el penalti señalado en Vallecas, una decisión que incluso el presidente del comité técnico de árbitros ha confirmado como un error, anunciando una posible "nevera" para el colegiado Pulido Santana. El periodista y árbitro Andoni Otxotorena, durante su intervención en ‘La Charla de la COPE’, la calificó como "una jugada muy complicada, una jugada gris" en la que, a su juicio, "el VAR no debería intervenir". Otxotorena sostiene que los árbitros "están perdidos" porque el protocolo se basa en criterios poco claros.

Una de las reflexiones más comentadas fue la de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, quien criticó el tiempo que se tardó en tomar la decisión. "Si tú decides no pitar un penalti, te llama el VAR, vas a verlo, y en el momento en el que tu decisión se va demorando y sumas un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, los que fueran, tú estás diciendo al público en general que crees que no es penalti", argumentó el técnico.

Si tú tienes esa duda de diez minutos, creo que no se puede pitar" Iñigo Pérez Entrenador del Rayo Vallecano

La leyenda de la Real Sociedad, Bixio Gorriz, comparte esta sensación de desconcierto: "¿Cómo nos vamos a aclarar los aficionados si no se aclaran entre los propios árbitros?". Según Gorriz, "es imposible que nosotros lo tengamos claro". Esta situación, para Otxotorena, es la constatación de que "el protocolo hunde sus bases en criterios que no están claros" y que los árbitros actúan "con miedo".

Una defensa que hace aguas

Más allá del VAR, el gran problema que arrastra el equipo durante toda la temporada es el desbarajuste defensivo. Para Bixio Gorriz, es inaceptable que un equipo que aspira a Europa sea tan frágil atrás. "Si estás aspirando a jugar en Europa, has sido campeón de copa, te lo tienes que hacer mirar, es una asignatura pendiente que hay que mejorarla y mucho", sentenció.

La defensa es una asignatura pendiente que hay que mejorarla y mucho" Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

Sobre los responsables, la delegada del Diario AS en Gipuzkoa, Marta Gonzalo, apunta directamente a los jugadores. "Lo fácil suele ser decir que la culpa es de todos, pero, sinceramente, yo me decantaría más a que la culpa, en este caso, es de los jugadores", afirmó, asegurando que Matarazzo trabaja este aspecto, pero "no puede estar en el campo" para evitar los despistes.

En cuanto a las soluciones, Andoni Otxotorena cree que "pasa por fichar un buen central y meter pasta ahí en verano", además de que el entrenador mejore aspectos tácticos. Por su parte, el jugador Pablo Marín reconoció la necesidad de "evitar ese caos en los últimos minutos" y "pulir los detalles para que no pasen estas cosas".

El debate sobre Oyarzabal

En el plano individual, el debate se centra en la figura de Mikel Oyarzabal y su mejor posición en el campo. Aitor Silva, director del videopodcast One Club, considera que "el Mikel que más aporta a esta Real Sociedad [...] es el Mikel delantero". Sin embargo, Marta Gonzalo se decanta por la posición de "media punta, porque va a poder llegar al área, hacer goles, y a la vez va a poder tener una visión de juego más completa".

EFE Oyarzabal levantando la Copa del Rey

Toda la actualidad de la Real Sociedad es analizada en ‘La Charla de la COPE’, el programa dirigido por Marco Antonio Sande, jefe de Deportes COPE Gipuzkoa. En la tertulia participan periodistas como la ya citada Marta Gonzalo, Aitor Silva, Andoni Otxotorena, Giovanni Batista y Óscar Imedio. El programa se puede seguir en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM, en cope.es y en las apps de COPE y Tiempo de Juego, además de en formato podcast en las principales plataformas.