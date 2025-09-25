REAL SOCIEDAD - LA LIGA
Oyarzabal devuelve la sonrisa a la Real Sociedad y abre el análisis en Deportes COPE Gipuzkoa
La edición de hoy de Deportes COPE Gipuzkoa repasará el triunfo ante el Mallorca y pondrá la mirada en el próximo duelo en el Camp Nou, con análisis en El Kiosko de la COPE.
La Real respira en Anoeta
La Real Sociedad venció 1-0 al Mallorca con un gol de Mikel Oyarzabal y salió del descenso tras un inicio de temporada preocupante. La victoria, trabajada en defensa y celebrada por más de 22.000 aficionados, sirve de bálsamo antes de visitar al FC Barcelona el domingo.
Oyarzabal, Barrenetxea y una defensa concentrada
El capitán volvió a aparecer en el momento clave, firmando un tanto que permitió a los de Sergio Francisco sumar su primera victoria de la temporada. Ander Barrenetxea fue uno de los más destacados en ataque, mientras que la zaga, con Caleta-Car y Sergio Gómez, ofreció seguridad hasta el pitido final.
«La afición nos ha respetado casi que inmerecidamente».
Portero de la Real Sociedad
No todo fueron buenas noticias. Take Kubo estuvo apagado y un gesto con Karrikaburu generó debate. Además, fichajes como Sucic o Zakharyan siguen sin encontrar protagonismo.
Lo mejor y lo peor del encuentro
«Es el partido más completo, siento alegría y liberación por el equipo».
Entrenador de la Real Sociedad
Debate en El Kiosko de la COPE
En el programa de hoy, El Kiosko de la COPE reunirá a voces autorizadas: Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, Roberto López Ufarte y Jessica Figueroa. El análisis se centrará en lo que dejó el triunfo ante el Mallorca y lo que puede suceder en el Camp Nou.
Otros focos deportivos
