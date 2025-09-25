Oyarzabal devuelve la sonrisa a la Real Sociedad y abre el análisis en Deportes COPE Gipuzkoa

Sergio Francisco analiza la victoria de la Real Sociedad ante el Mallorca

La Real respira en Anoeta

La Real Sociedad venció 1-0 al Mallorca con un gol de Mikel Oyarzabal y salió del descenso tras un inicio de temporada preocupante. La victoria, trabajada en defensa y celebrada por más de 22.000 aficionados, sirve de bálsamo antes de visitar al FC Barcelona el domingo.

Oyarzabal, Barrenetxea y una defensa concentrada

El capitán volvió a aparecer en el momento clave, firmando un tanto que permitió a los de Sergio Francisco sumar su primera victoria de la temporada. Ander Barrenetxea fue uno de los más destacados en ataque, mientras que la zaga, con Caleta-Car y Sergio Gómez, ofreció seguridad hasta el pitido final.

«La afición nos ha respetado casi que inmerecidamente». Alex Remiro Portero de la Real Sociedad

No todo fueron buenas noticias. Take Kubo estuvo apagado y un gesto con Karrikaburu generó debate. Además, fichajes como Sucic o Zakharyan siguen sin encontrar protagonismo.

Lo mejor y lo peor del encuentro

Lo mejor: intensidad defensiva y protagonismo ofensivo de Barrenetxea.

Lo peor: la discreta actuación de Kubo y la falta de peso de algunos fichajes.

«Es el partido más completo, siento alegría y liberación por el equipo». Sergio Francisco Entrenador de la Real Sociedad

Debate en El Kiosko de la COPE

En el programa de hoy, El Kiosko de la COPE reunirá a voces autorizadas: Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, Roberto López Ufarte y Jessica Figueroa. El análisis se centrará en lo que dejó el triunfo ante el Mallorca y lo que puede suceder en el Camp Nou.

Otros focos deportivos

Balonmano Asobal: el Bidasoa Irun recibe hoy al Ademar León en Artaleku, duelo retransmitido por Teledeporte.

Balonmano femenino: mañana partidazo entre Guardés y Bera Bera, primeras contra segundas.

Baloncesto femenino: el IDK Euskotren juega sus últimos encuentros de preparación en la Euskalcopa frente a Araski y Gernika.

Escucha Deportes COPE Gipuzkoa

Deportes COPE Gipuzkoa se emite hoy de 15:25 a 16:00 h en el 99.8 FM, en COPE.es y en las apps móviles. También puedes escucharlo en podcast en Ivoox, Spotify y Apple Podcast.