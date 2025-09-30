COPE
La mirada sobre Odriozola, Sadiq y Remiro marca el programa de Deportes COPE Gipuzkoa

La edición llega cargada de nombres propios: el análisis de Sergio Francisco, el regreso de Odriozola, la pugna de Sadiq y Karrikaburu, y la candidatura mundialista de Remiro.

Odriozola celebra el 0-1 de la Real Sociedad contra el Barcelona

EFE

Odriozola celebra el 0-1 de la Real Sociedad contra el Barcelona.

Redacción Deportes COPE Gipuzkoa

San Sebastián - Publicado el

2 min lectura

La Real Sociedad descansa hoy en Zubieta, pero la resaca del partido en Montjuic sigue marcando la actualidad. En Deportes COPE Gipuzkoa (99.8 FM, de 15.25 h a 16.00 h), Marco Antonio Sande y su equipo ponen la lupa en las decisiones de Sergio Francisco y en la situación de varios protagonistas txuri urdin. 

El estado de la plantilla y la gestión del vestuario

Sergio Francisco encara el duelo ante el Rayo con varias incógnitas: Oskarsson, Jon Martín y Rupérez siguen fuera, y son duda Aramburu, Aritz y Yangel Herrera. El técnico irundarra sorprendió con su once ante el Barça, dejando en el banquillo a fichajes como Sucic, Zakharyan, Sergio Gómez, Soler, Brais y Kubo. La tertulia valorará si este tipo de decisiones refuerzan al grupo o pueden pasar factura en el vestuario.

Odriozola y Sadiq, nombres propios

Uno de los grandes titulares del fin de semana fue Álvaro Odriozola, que firmó un partido notable y emocionó con su discurso post-partido. Hoy se debatirá si puede competirle el puesto a Aramburu en el lateral derecho. También se hablará de Umar Sadiq, que ha adelantado a Karrikaburu en la rotación, y de Ander Barrenetxea, en estado de gracia tras un gran arranque de temporada.

Remiro y la portería de la selección

La exhibición de Álex Remiro ante el Barça, con ocho paradas, lo coloca en la lista de candidatos a la próxima cita mundialista. Hoy aportan su visión Paco Liaño y Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, que analizarán sus opciones en la selección y lo que significa Mikel Oyarzabal en el esquema de Luis de la Fuente.

Remiro se impulsa para detener un balón

EFE

Remiro se impulsa para detener un balón

Mirada al próximo rival: Rayo Vallecano

El choque del domingo ante el Rayo también será objeto de análisis. Ander Iturralde, director del pódcast Alineación Indebida, repasará las claves del equipo madrileño, los jugadores a seguir y su posible once.

Polideportivo: Eibar, Sanse y Bidasoa

Habrá tiempo para el resto de la actualidad guipuzcoana: el empate del Bidasoa ante Ademar en Artaleku, el inicio del Cuatro y Medio en pelota y la preparación de Eibar y Sanse, que afrontan una semana exigente en Segunda División.

Escucha Deportes COPE Gipuzkoa en directo de 15.25 h a 16.00 h en el 99.8 FM. También en cope.es, aplicaciones móviles y en podcast en Ivoox, Spotify y Apple Podcast.

